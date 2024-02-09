Запрет снятия наличных и ограничения на переводы: Нацбанк предлагает новую инициативу

В Украине хотят ввести дополнительные ограничения на денежные переводы и снятие наличных через банкомат.

Национальный банк разрабатывает проект решения об ограничении переводов между картами и введении отдельных лимитов на снятие наличных в банкоматах. Об этом сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Украинцев ограничат в пользовании собственными деньгами

Рожкова считает законодательную инициативу о дополнительных ограничениях на операции физических лиц и ограничения на возможность распоряжаться собственными средствами очень актуальной. По ее словам, это не будет касаться всей страны, но при этом серьезно коснется значительной части бизнеса, который до сих пор активно использует самые разнообразные механизмы уклонения или уменьшения налогообложения.

Рожкова отмечает, что сейчас Национальный банк Украины прорабатывает этот вопрос и дальше они планируют советоваться с коллегами из профильного комитета, как лучше будет реализовать данную инициативу. Главная цель в том, чтобы не ограничивать предпринимателей, работающих честно, а также обычных людей, чьи заработные платы уже обложены налогом, но уменьшить возможности манипуляций и обхода закона.

Какие еще “сюрпризы” готовят для предпринимателей

Согласно национальной стратегии развития, которую в конце года обнародовал Кабмин, в Украине хотят объединить вторую и третью группу физических лиц предпринимателей. При этом хотят изменить подход к налогообложению, а именно процент налога будет зависеть от дохода предпринимателя, вероятно, ставка налогообложения будет составлять от 3% до 15%. При этом на фоне сокращения финансирования от США, правительство Украины готовит проект для Международного валютного фонда. В обмен на новый транш правительство пообещает найти новые источники финансирования бюджета, среди них:

получение дополнительного дохода от таможни;

увеличение налогов;

сокращение текущих расходов.

Несмотря на все, Евросоюз согласовал предоставление Украине 50 миллиардов евро. Однако эту сумму будут предоставлять в течение четырех лет, а текущий дефицит бюджета составляет около 40 миллиардов евро.