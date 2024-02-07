Конец недели принесет веские изменения в жизнь трех знаков Зодиака: это будет неожиданно

Астрологи говорят, что сейчас наблюдается Меркурий в Водолее. Этот транзит оказывает большое влияние на жизнь и эмоции некоторых знаков Зодиака. Есть тройка представителей зодиакального круга, которые будут испытывать эмоциональный подъем, сильную мотивацию к разнообразным действиям и т.д. Кроме этого, в их жизнь будут приходить положительные изменения. Некоторые будут очень кардинальными и совсем неожиданными.

Близнецы

Вы очень коммуникабельны, имеете отличное чувство юмора и можете влюбить в себя кого угодно. В конце концов, такой человек и придет в вашу жизнь, да еще попытается перевернуть ее с ног на голову. Вы давно не чувствовали себя такими окрыленными и эмоционально возвышенными. Единственное, на что советуют обратить внимание астрологи — на желание все контролировать. Вот своего партнера контролировать точно не нужно, это может негативно отразиться на ваших отношениях. Напротив, контролируйте себя, ведь моментами на пике эмоций вам захочется немного выйти за рамки дозволенного.

Рак

Меркурий в Водолее побуждает вас менять что-либо в личной жизни. Если ваши отношения стали пресными самое время что-нибудь с этим придумать. Все в ваших руках и вы не должны жить в том темпе, который вам кто-то навязывает. Пробуйте говорить с партнером, предлагать какие-то компромиссы и выходы из ситуаций. Теперь у вас будет полное взаимопонимание, так что вам стоит воспользоваться этим моментом.

Лев

Этот транзит подарит вам множество положительных чувств. Вы будете чувствовать себя примерно как в 17 лет. Множество желаний, буря эмоций, максимальная самоуверенность в себе и своих действиях. Такое настроение и такая энергетика привлечет к вам крутых людей и крутые события. В отношениях у вас будет полная гармония, ну а одинокие Львы могут попасть в эпицентр нового страстного романа. Ближайшие дни точно вас приятно удивят.