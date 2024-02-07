Миграционная служба сделала важное объявление о загранпаспортах

С нового года стоимость изготовления загранпаспорта снова стала больше. Об этом говорит Миграционная служба Украины и объявляет новые ценники. Однако они актуальны только для тех граждан, которые будут заказывать паспорт в Украине в государственном учреждении. Потому что за границей эта процедура обойдется дороже, ведь прибавится еще и консульский сбор. В Украине тоже можно заплатить побольше, если оформлять паспорт в так называемых частных паспортных столах. Тогда его стоимость будет еще на несколько сотен выше.

Есть три разных цены

Цена зависит от срока изготовления паспорта.

При стандартном ожидании документа до 20 дней гражданам придется заплатить 856 гривен. Тем, кто хочет получить документ в течение 7 дней, придется заплатить значительно больше, а именно 1496 гривен. Также действующее законодательство предусматривает и очень срочное изготовление загранпаспорта (в течение трех дней) и его цена для этого неизменна. Услуга тоже будет стоить 1496 гривен, однако столь срочно сделать паспорт могут только в каких-то отдельных ситуациях. Например, если человеку нужно срочно уехать в другую страну на операцию, лечение и т.д.

Пока проблем с соблюдением вышеуказанных сроков нет. Паспорта действительно выдают в течение 20 или 7 дней с момента подачи заявки. В то время как в начале войны, да и в течение первого ее года все было совсем не так. Люди ждали документы по несколько месяцев, аншлаг был невероятным, ведь все кто не имел паспорта начали одновременно его изготавливать, причем в основном речь шла о целых семьях, с детьми и пожилыми людьми.

Сейчас быстро получить паспорт не проблема. Также его можно изготовить в большинстве европейских стран. Из-за того, что там находится несколько миллионов украинцев подобная услуга и была создана и она пользуется большим спросом.