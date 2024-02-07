Миграционная служба сделала важное объявление о загранпаспортах
С нового года стоимость изготовления загранпаспорта снова стала больше. Об этом говорит Миграционная служба Украины и объявляет новые ценники. Однако они актуальны только для тех граждан, которые будут заказывать паспорт в Украине в государственном учреждении. Потому что за границей эта процедура обойдется дороже, ведь прибавится еще и консульский сбор. В Украине тоже можно заплатить побольше, если оформлять паспорт в так называемых частных паспортных столах. Тогда его стоимость будет еще на несколько сотен выше.
Есть три разных цены
Цена зависит от срока изготовления паспорта.
- При стандартном ожидании документа до 20 дней гражданам придется заплатить 856 гривен.
- Тем, кто хочет получить документ в течение 7 дней, придется заплатить значительно больше, а именно 1496 гривен.
- Также действующее законодательство предусматривает и очень срочное изготовление загранпаспорта (в течение трех дней) и его цена для этого неизменна. Услуга тоже будет стоить 1496 гривен, однако столь срочно сделать паспорт могут только в каких-то отдельных ситуациях. Например, если человеку нужно срочно уехать в другую страну на операцию, лечение и т.д.
Пока проблем с соблюдением вышеуказанных сроков нет. Паспорта действительно выдают в течение 20 или 7 дней с момента подачи заявки. В то время как в начале войны, да и в течение первого ее года все было совсем не так. Люди ждали документы по несколько месяцев, аншлаг был невероятным, ведь все кто не имел паспорта начали одновременно его изготавливать, причем в основном речь шла о целых семьях, с детьми и пожилыми людьми.
Сейчас быстро получить паспорт не проблема. Также его можно изготовить в большинстве европейских стран. Из-за того, что там находится несколько миллионов украинцев подобная услуга и была создана и она пользуется большим спросом.
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