Міграційна служба зробила важливе оголошення щодо закордонних паспортів

З нового року вартість виготовлення закордонного паспорта знову стала більшою. Про це говорить Міграційна служба України та оголошує нові цінники. Проте вони актуальні лише для тих громадян, які виготовлятимуть паспорт в Україні у державній установі. Тому що закордоном ця процедура обійдеться дорожче, адже додасться ще й консульський збір. В Україні теж можна заплатити більше, якщо оформлювати паспорт в так званих приватних паспортних столах. Тоді його вартість буде ще на кілька сотень вищою.

Є три різних ціни

Ціна залежить від терміну виготовлення паспорта.

При стандартному очікуванні на документ до 20 днів громадянам доведеться заплатити 856 гривень. Тим, хто хоче отримати документ протягом 7 днів доведеться заплатити значно більше, а саме 1496 гривень. Також чинне законодавство передбачає й дуже термінове виготовлення закордонного паспорта (протягом трьох днів) і його ціна при цьому незмінна. Послуга теж вартуватиме 1496 гривень, однак настільки терміново виготовляти паспорт можуть лише у якихось окремих ситуаціях. Наприклад, якщо особі потрібно терміново виїхати в іншу країну на операцію, лікування тощо.

Наразі проблем з дотриманням вищевказаних термінів немає. Паспорти дійсно видають протягом 20 чи 7 днів з моменту подачі заявки. Тоді як на початку війни, та й протягом першого її року все було зовсім не так. Люди чекали на документи по кілька місяців, аншлаг був неймовірним, адже всі хто не мав паспорта почали одночасно його виготовляти, причому здебільшого мова йшла по цілі родини, з дітьми та людьми похилого віку.

Зараз швидко отримати паспорт не проблема. Також його можна виготовити в більшості європейських країн. Через те, що там перебуває кілька мільйонів українців подібну послугу й було створено і вона має неабиякий попит.