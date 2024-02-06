Украинцы массово находят у себя фальшивые гривны и доллары: банки разводят руками

Фальшивки снова заполонили Украину и повлекли за собой настоящие проблемы для многих людей. Банки, конечно, не могут принять такие средства, разве что взять их на дополнительную бесплатную проверку. Если проверка покажет, что купюра все-таки подлинная, ее владельцу возвратят ее полную стоимость. Причем, в последнее время среди подделок выявляют не только гривны, но и доллары. Аферисты научились подрабатывать их так, что даже иногда банкомат можно обмануть и таким образом фальшивка попадает в обращение. Банки регулярно изымают такие средства, а вот кому не повезло их получить — по сути, просто теряют ту или иную сумму.

Если есть подозрения, лучше отнести деньги в банк

Как уже отмечалось выше, банки бесплатно проверяют деньги на их подлинность.

“В случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты на проведение исследований Национальному банку. Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости”, – говорится в сообщении.

Если проверялись гривны, клиенту отдадут всю сумму в гривнах, если же доллары, то владельцу вернут его же банкноты.

Какие купюры подделывают чаще всего?

Эксперты отмечают, что очень осторожными следует быть с купюрами, выпущенными до 2015 года. Мол, банкноты более нового образца имеют более сильную защиту, которую сложнее подделать. Что касается более старых купюр, то чаще всего подделывают 500 гривен. Реже – 200 гривен и еще реже 100 гривен.

Подделка имеет ряд особенностей, которые сложно не заметить. Она изготовлена из более тонкой и некачественной бумаги. Если ее поднести напротив света, то не будет виден дополнительный портрет.

Также подделка имеет гладкую поверхность, тогда как настоящая купюра обычно рифленая.

Украинцам советуют быть внимательными, когда они совершают любые операции с наличными деньгами, например, продают что-то и берут от покупателя всю сумму именно наличными, а не на карточку.