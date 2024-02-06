Пенсионерам массово прекращают начислять пенсию на банковские карты: что происходит?

В Украине во время войны начали действовать немало новых правил. Таким образом, Правительство адаптируется под новые реалии. Коснулось это и пенсионеров. В частности, некоторым перестают начислять пенсионные выплаты на банковский счет. В Пенсионном Фонде заявляют — это может произойти в двух случаях: если лицо не пользуется карточкой больше шести месяцев и если не прошло обязательную верификацию.

“Если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), который стал на учет как (ВПЛ) до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение длительного периода (не менее 6 месяцев) и по такой карте нет движения средств, пенсия такому лицу продолжает начисляться. Но до момента выяснения обстоятельств пенсия не перечисляется такому лицу на его карточный счет“, – отмечают эксперты.

Карточки не блокируют, просто замораживают все средства

В Министерстве социальной политики заявили, что карточка при этом не заблокирована, просто выплаты прекращают начислять. А те средства, которые уже накопились, заморозят.

“Во-первых, потому что никакой нормы такого плана нет в законодательстве или нормативных актах, регулирующих сферу социального обеспечения. Во-вторых, потому что у Минсоцполитики нет ни полномочий, ни технической возможности влиять на деятельность банков по блокированию банковских карточек», – отметили в министерстве.

Почему вообще правительство пошло на такие меры? Все потому, что в Украине много пенсионеров, которые остаются в оккупации и нет никакой информации об их дальнейшей судьбе. Неизвестно, живой ли человек, возможно ли го пенсией распоряжается кто-то другой. Также, неизвестно не уехала ли личность на ПМЖ в другую страну.

“Поэтому для продолжения выплат такому лицу государство должно получить подтверждение, что пенсионер жив и сам пользуется своей карточкой. До тех пор, пока пенсионер не подтвердит свою личность, пенсия ему и дальше начисляется Пенсионным фондом, но не перечисляется на карточку”, — рассказали в Министерстве.

Затем после верификации выплаты обязательно восстановят и все накопившиеся средства также вернут гражданину.