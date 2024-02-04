Цены бьют все рекорды: в Украине возник дефицит популярного овоща

В январе Украина начала импорт картофеля, а уже в феврале она выросла “беспрецедентно”. Сейчас стоимость килограмма картофеля уже достигла отметки 18-23 гривны. А это в четыре раза превышает показатели прошлого года. Прогнозы экспертов не радуют, ведь они убеждены, что стоимость будет только расти. Об этом рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции “Шувар” Татьяна Попович.

Детали

По словам экспертов, есть несколько причин для такого заметного скачка цен.

главная причина – уменьшение урожая картофеля в Европе;

сам картофель не соответствует требованиям длительного хранения, ведь ближе к весне этот овощ начинает портиться;

в 2023 году возникли определенные трудности с выращиванием картофеля из-за неблагоприятных погодных условий.

Последняя причина привела к тому, что фермеры пересмотрели свои приоритеты в пользу других овощей.

Поэтому весной цена картофеля будет стремительно расти. Продукция, которую будет импортировать Украина, точно не будет дешевле, чем сейчас.

Что с ценами на другие продукты

Рост стоимости на овощи и фрукты – это сезонное явление. Ежегодно фермеры, которые не имеют возможности хранить овощи длительное время, пытаются продать урожай еще осенью. Те аграрии, у которых есть соответствующие хранилища, пытаются сохранить урожай до весны, когда его стоимость станет максимально высокой.

Сейчас отмечается значительный рост цен на морковь, свеклу, капусту, лук и другие сезонные овощи.

Поэтому если вы хотите сэкономить, то стоит покупать запас овощей еще осенью, когда цены минимальны. Конечно, далеко не все имеют возможность хранить запасы овощей в квартире или даже частном доме, поэтому придется покупать понемногу даже по высоким ценам. При этом чем ближе к весне, тем выше будут цены. Ситуация улучшится только с появлением ранних урожаев овощей и снижением спроса.