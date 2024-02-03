Обмен валюты может спровоцировать блокировку банковского счета: детали

Казалось бы, обменивать валюту не запрещено, особенно если не нарушено никаких лимитов, установленных некоторыми банками во время войны. Однако иногда даже эта операция может привести к блокировке счета. По крайней мере, такое случилось с клиентом банка Сенс, который потерял доступ к мобильному банкингу и счету и едва смог все восстановить.

О ситуации потерпевший рассказал на сайте Минфина

О том, в какую неприятную ситуацию он попал мужчина, рассказал на сайте Минфина.

“Заблокировали счет. Звоню в поддержку, говорят “запрос от киберполиции” ID231205000094 якобы на мошеннические действия за платеж в 3017.7 грн. Обменивался в CryptoBot по личной карточке. Отдал человеку доллары, получил гривны. Никакого общения между нами не происходило, никаких услуг я ему не предлагал, обмануть там не получится”, — написал мужчина.

После этого комментария банку пришлось провести дополнительное расследование, после чего счет они таки разблокировали.

“Действительно, со стороны киберполиции к вам нет никаких претензий, что также дополнительно было подтверждено службой безопасности нашего банка. Поэтому ваша учетная запись была разблокирована, и вы снова можете воспользоваться услугами и продуктами нашего банка“, — написал он.

Вероятно, в этой ситуации сыграл роль именно криптобот, ведь финансовый мониторинг очень быстро реагирует на все операции, где хоть как-то фигурирует криптовалюта. Во-первых, это делается с целью предотвращения отмывания средств. Во-вторых, чтобы пресечь новую мошенническую схему, активно распространяющуюся по Украине.

Мошенники каким-то образом получают доступ к карточкам жертв и переводят средства на счета тех людей, которые продают криптовалюту. В результате лицо получило гривны, и конечно же перевело криптовалюту на указанный счет. Однако затем его гривневый счет банки блокируют и обвиняют в мошенничестве.

“Я продал криптовалюту на 10 тыс. грн. Я не успел потратить деньги, а мой счет заблокировали якобы за мошеннические действия. Я обратился в ПриватБанк, а мне теперь говорят, что нужно либо решение суда, либо чтобы я вернул деньги жертве“, – пожаловался один из украинцев.

И таких историй, к сожалению, очень много.