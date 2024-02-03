Обмін валюти може спровокувати блокування банківського рахунку: деталі

Здавалося б, обмінювати валюту не заборонено, особливо якщо не порушено жодних лімітів, які деякі банки встановили під час війни. Однак інколи навіть ця операція може призвести до блокування рахунку. Принаймні таке трапилося з клієнтом банку Сенс, який втратив доступ до мобільного банкінгу та рахунку і ледь зміг все відновити.

Про ситуацію потерпілий розповів на сайті Мінфіну

Про те, у яку неприємну ситуацію він потрапив чоловік розповів на сайті Мінфіну.

“Заблокували рахунок. Дзвоню на підтримку, кажуть “запит від кіберполіції” ID231205000094 нібито на шахрайські дії за платіж у 3017.7 грн. Обмінювався у CryptoBot з особистої картки. Віддав людині долари, одержав гривні. Жодного спілкування між нами не відбувалося, ніякі послуги я йому не пропонував, обдурити там не вийде”, – написав чоловік.

Після цього коментаря банку довелося провести додаткове розслідування після чого рахунок вони таки розблокували.

“Справді, з боку кіберполіції до вас немає жодних претензій, що також додатково було підтверджено службою безпеки нашого банку. Тому ваш обліковий запис було розблоковано, і ви знову можете скористатися послугами та продуктами нашого банку”, – написав він.

Ймовірно в цій ситуації зіграв роль саме криптобот, адже фінансовий моніторинг дуже швидко реагує на всі операції, де бодай якось фігурує криптовалюта. По-перше, це робиться з метою запобігти відмиванню коштів. По-друге, щоб присікти нову шахрайську схему, яка активно розповсюджується по Україні.

Шахраї якимось чином отримують доступ до карток жертв, та переказують кошти на рахунки тих людей, які продають криптовалюту. В результаті особа отримала гривні, й звісно ж перевела криптовалюту на вказаний рахунок. Однак потім, її гривневий рахунок банки блокують і звинувачують у шахрайстві.

“Я продав криптовалюту на 10 тис. грн. Я не встиг витратити гроші, а мій рахунок заблокували нібито за шахрайські дії. Я звернувся до ПриватБанку, а мені тепер кажуть, що потрібне або рішення суду, або щоб я повернув гроші жертві”, – поскаржився один з українців.

І таких історій, на жаль, дуже багато.