В НБУ рассказали, следует ли делать запасы продуктов и что скупать в первую очередь

В последнее время только и разговоры об инфляции, росте цен на продукты и услуги. И действительно, ежедневно в супермаркетах резко дорожает какой-то продукт. Ранее на 30% подорожала красная свекла, сейчас подорожал картофель и его цена будет расти еще как минимум 2 месяца. Глава НБУ Андрей Пышный заявляет, что следующие несколько месяцев рост цен будет умеренным и будет влиять на них разве что сезонность. А вот во втором полугодии 2024 года инфляция будет жестче.

“В течение ближайших нескольких месяцев инфляция будет в достаточно безопасном диапазоне от 4 до 6%“, — сказал Пышный.

Так стоит ли скупать продукты?

Эксперты отмечают, что массово скупать продукты – это плохая практика. Хотя бы из-за того, что повышенный спрос больше провоцирует повышение цен. Однако, если вы, например, регулярно покупаете картошку, то знайте – вскоре она будет еще дороже. Потому можете сделать ее небольшие запасы. Однако массово сметать все с полок не стоит, ведь иногда какой-нибудь из продуктов наоборот может существенно подешеветь. Как вот масло или гречка. Последнюю можно найти даже по 23 гривны за килограмм.

«По состоянию на конец 2023 года инфляция на уровне 5,1% – это фактически цель, которую НБУ как институция, отвечающая за монетарную политику, признал для себя определенной инфляционной таргетой. Но с начала военного положения мы отказались от инфляционного таргетирования и перешли в режим антикризисного управления. Мы оставляем учетную ставку на уровне 15% именно ради того, чтобы инфляция, которая может ускориться в течение 2024 года, была контролируемой и достигла своей цели уже в 2025 году», — сказал Пышный.

То есть, если говорить более просто — это значит, что цены все равно будут сдерживать и слишком резких скачков не будет. Разве очень избирательно и не на долгосрочную перспективу. Как это было, например, с той же гречкой, яйцами и т.п.