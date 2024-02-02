В НБУ розповіли, чи варто робити запаси продуктів та що скуповувати в першу чергу

Останнім часом тільки й розмов про інфляцію, ріст цін на продукти і послуги. І справді, чи не щодня в супермаркетах різко дорожчає якийсь продукт. Раніше на 30% подорожчав червоний буряк, зараз подорожчала картопля і її ціна ростиме ще як мінімум 2 місяці. Голова НБУ Андрій Пишний заявляє, що наступні кілька місяців ріст цін буде помірним і впливатиме на них хіба що сезонність. А от, в другому півріччі 2024 року інфляція буде жорсткішою.

“Протягом найближчих кількох місяців інфляція буде у досить безпечному діапазоні від 4 до 6%“, – сказав Пишний.

То чи варто скуповувати продукти?

Експерти зазначають, що масово скуповувати продукти — це погана практика. Бодай через те, що підвищений попит більше провокує підвищення цін. Однак, якщо ви, наприклад, регулярно купуєте картоплю, то знайте — невдовзі вона буде ще дорожчою. Тому можете зробити її невеликі запаси. Однак масово змітати все з полиць не варто, адже інколи якийсь із продуктів навпаки може суттєво подешевшати. Як от олія, чи гречка. Останню можна знайти навіть по 23 гривні за кілограм.

«Станом на кінець 2023 року інфляція на рівні 5,1% – це фактично мета, яку НБУ як інституція, яка відповідає за монетарну політику, визнав для себе як певну інфляційну таргету. Але з початку воєнного стану ми відмовилися від інфляційного таргетування та перейшли в режим антикризового управління. Ми залишаємо облікову ставку на рівні 15% саме заради того, щоб інфляція, яка може прискоритися протягом 2024 року, була контрольованою і досягла своєї мети вже 2025 року», – сказав Пишний.

Тобто якщо говорити більш просто — це означає, що ціни все одно намагатимуться стримувати й надто різких стрибків не буде. Хіба дуже вибірково і не на довгострокову перспективу. Як це було, наприклад, з тією ж гречкою, яйцями тощо.