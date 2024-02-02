Любимый овощ украинцев установил ценовой рекорд: и это еще не предел

Украинцы заметили, что картофель в магазинах и супермаркетах сильно подорожал. Если учитывать цены, которые были в 2023 году, то сейчас цена картофеля в четыре раза больше. Стоимость одного килограмма иногда достигает 23 гривны. Эксперты говорят, что это не конечная цена. Картофель будет еще дорожать, как минимум 2 месяца. На это есть ряд причин, и, как минимум, это сезонность. Прошлогодний урожай заканчивается, а картофель, который остается на складах, требует надлежащих условий, чтобы не гнить и не портиться. Предприниматели оплачивают дорогостоящую электроэнергию, зарплату работникам — соответственно и цены на свою продукцию тоже повышают, чтобы все это компенсировать.

Есть и другие причины такого удорожания

Эксперты утверждают, что это не единственная причина, почему картофель такой дорогой. Среди других называют значительные потери урожая при выращивании и сборе. Все из-за затяжных дождей, то есть неблагоприятной погоды.

Второй фактор — плохой урожай в Европе и, как следствие, больше картофеля идет на импорт, ведь так предпринимателям выгоднее.

“В начале 2024 года украинский рынок картофеля столкнулся с беспрецедентным ростом цен. В последний месяц зимы цены на картофель достигли поразительной отметки 18-23 гривны за килограмм, что в четыре раза превышает ценовые показатели в прошлом году“, — заявила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственного продукции “Шувар” Татьяна Попович.

Пик подорожания придется на весну

Весной в Украине появится импортный картофель, а он, конечно, не будет дешевым при таком курсе валют. Поэтому украинцам уже стоит готовиться к новым ценам или даже сделать небольшие запасы данного овоща.

Будут дорожать и другие овощи и фрукты, и это стандартная практика для конца зимы, когда старый урожай заканчивается и в ход идут тепличные или импортные овощи.