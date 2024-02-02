Улюблений овоч українців встановив ціновий рекорд: і це ще не межа

Українці помітили що картопля в магазинах та супермаркетах сильно подорожчала. Якщо брати до уваги ціни, які були у 2023 році, то зараз ціна картоплі вчетверо більша. Вартість одного кілограма подекуди сягає 23 гривні. Експерти кажуть, що це не кінцева ціна. Картопля ще дорожчатиме, як мінімум 2 місяці. На це є ряд причин, і як мінімум це сезонність. Тогорічний врожай закінчується, а та картопля, яка залишається на складах потребує належних умов, щоб не гнити і не псуватися. Підприємці оплачують дорогу електроенергію, зарплату працівникам — відповідно й ціни на свою продукцію теж підвищують, щоб якось все це компенсувати.

Є й інші причини такого подорожчання

Експерти стверджують, що це не єдина причина чому картопля така дорога. Серед інших називають — значні втрати врожаю при вирощуванні та зборі. Все через затяжні дощі, тобто несприятливу погоду.

Другий фактор — поганий врожай в Європі і як наслідок більше картоплі йде на імпорт, адже так підприємцям вигідніше.

“На початку 2024 року український ринок картоплі зіткнувся з безпрецедентним зростанням цін. В останній місяць зими ціни на картоплю досягли вражаючої позначки 18-23 гривні за кілограм, що в чотири рази перевищує цінові показники минулого року“, – заявила керівник відділу маркетингу гуртового ринку сільськогосподарської продукції “Шувар” Тетяна Попович.

Пік подорожчання припаде на весну

Навесні в Україні з’явиться імпортна картопля, а вона звісно ж не буде дешевою при такому курсі валют. Тому українцям вже варто готуватися до нових цін, або навіть зробити невеликі запаси даного овочу.

Дорожчатимуть й інші овочі та фрукти, і це стандартна практика для кінця зими, коли старий врожай закінчується і в хід йдуть тепличні або імпортні овочі.