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Вкусный способ избавиться от запора: рецепт лечебного пирога для всей семьи

02.02.2024

Этот десерт не только доставит удовольствие во время обеда, но и поможет наладить процессы пищеварения в организме. 

Такая сложная проблема как запор может коснуться любого. Но не спешите принимать лекарства. Мы предлагаем аппетитное решение деликатной проблемы. 

Сладкий пирог насыщен клетчаткой. Поэтому это отличная профилактика для вашего желудочно-кишечного тракта. Итак, как приготовить волшебный пирог.

Ингредиенты

Для приготовления пирога нам понадобится:

  • одна морковка;
  • два яблока;
  • два яйца;
  • овсянка – 120 граммов, именно овсянка длительной заварки, а не мюсли;
  • разрыхлитель – половина чайной ложки;
  • мед, сахар (по вкусу).

По желанию можно добавлять цукаты, изюм, шоколад и другие вкусности. 

Как приготовить пирог

Для приготовления нужно:

  • блендером взбить овсянку до состояния муки;
  • яблоки и морковь натрите на терке и смешайте с яйцами, разрыхлителем и сахаром;
  • добавьте к полученной смеси овсяную муку и перемешайте как следует;
  • форму для запекания смажьте маслом и выложите туда полученную массу;
  • выпекайте примерно 35 минут при 180 градусах.

Готовую выпечку украсьте орехами или шоколадом. 

Также можно приготовить порционные кексы. 

Такой пирог станет отличным завтраком или перекусом. 

Чем полезны яблоки и морковь

Морковь богата бета-каротином, который превращается в витамин А, способствуя зрению и поддержанию иммунитета. Также она содержит антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений и замедляющие процесс старения. 

Яблоки являются отличным источником витаминов С и К, а также источником клетчатки, способствующей здоровью желудочно-кишечного тракта и контролю веса. 

Оба продукта содержат минералы и фитонутриенты, способствуя общему физическому и психологическому благополучию. Включение моркови и яблок в рацион помогает сохранить здоровье и поддерживает правильное функционирование организма.

Эти овощи и фрукты можно употреблять в сознательном виде, добавлять к мясным блюдам, салатам и даже готовить вкусные пироги.

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02.02.2024
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