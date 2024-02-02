Вкусный способ избавиться от запора: рецепт лечебного пирога для всей семьи
Этот десерт не только доставит удовольствие во время обеда, но и поможет наладить процессы пищеварения в организме.
Такая сложная проблема как запор может коснуться любого. Но не спешите принимать лекарства. Мы предлагаем аппетитное решение деликатной проблемы.
Сладкий пирог насыщен клетчаткой. Поэтому это отличная профилактика для вашего желудочно-кишечного тракта. Итак, как приготовить волшебный пирог.
Ингредиенты
Для приготовления пирога нам понадобится:
- одна морковка;
- два яблока;
- два яйца;
- овсянка – 120 граммов, именно овсянка длительной заварки, а не мюсли;
- разрыхлитель – половина чайной ложки;
- мед, сахар (по вкусу).
По желанию можно добавлять цукаты, изюм, шоколад и другие вкусности.
Как приготовить пирог
Для приготовления нужно:
- блендером взбить овсянку до состояния муки;
- яблоки и морковь натрите на терке и смешайте с яйцами, разрыхлителем и сахаром;
- добавьте к полученной смеси овсяную муку и перемешайте как следует;
- форму для запекания смажьте маслом и выложите туда полученную массу;
- выпекайте примерно 35 минут при 180 градусах.
Готовую выпечку украсьте орехами или шоколадом.
Также можно приготовить порционные кексы.
Такой пирог станет отличным завтраком или перекусом.
Чем полезны яблоки и морковь
Морковь богата бета-каротином, который превращается в витамин А, способствуя зрению и поддержанию иммунитета. Также она содержит антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений и замедляющие процесс старения.
Яблоки являются отличным источником витаминов С и К, а также источником клетчатки, способствующей здоровью желудочно-кишечного тракта и контролю веса.
Оба продукта содержат минералы и фитонутриенты, способствуя общему физическому и психологическому благополучию. Включение моркови и яблок в рацион помогает сохранить здоровье и поддерживает правильное функционирование организма.
Эти овощи и фрукты можно употреблять в сознательном виде, добавлять к мясным блюдам, салатам и даже готовить вкусные пироги.
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