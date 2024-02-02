Вкусный способ избавиться от запора: рецепт лечебного пирога для всей семьи

Этот десерт не только доставит удовольствие во время обеда, но и поможет наладить процессы пищеварения в организме.

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Сладкий пирог насыщен клетчаткой. Поэтому это отличная профилактика для вашего желудочно-кишечного тракта. Итак, как приготовить волшебный пирог.

Ингредиенты

Для приготовления пирога нам понадобится:

одна морковка;

два яблока;

два яйца;

овсянка – 120 граммов, именно овсянка длительной заварки, а не мюсли;

разрыхлитель – половина чайной ложки;

мед, сахар (по вкусу).

По желанию можно добавлять цукаты, изюм, шоколад и другие вкусности.

Как приготовить пирог

Для приготовления нужно:

блендером взбить овсянку до состояния муки;

яблоки и морковь натрите на терке и смешайте с яйцами, разрыхлителем и сахаром;

добавьте к полученной смеси овсяную муку и перемешайте как следует;

форму для запекания смажьте маслом и выложите туда полученную массу;

выпекайте примерно 35 минут при 180 градусах.

Готовую выпечку украсьте орехами или шоколадом.

Также можно приготовить порционные кексы.

Такой пирог станет отличным завтраком или перекусом.

Чем полезны яблоки и морковь

Морковь богата бета-каротином, который превращается в витамин А, способствуя зрению и поддержанию иммунитета. Также она содержит антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений и замедляющие процесс старения.

Яблоки являются отличным источником витаминов С и К, а также источником клетчатки, способствующей здоровью желудочно-кишечного тракта и контролю веса.

Оба продукта содержат минералы и фитонутриенты, способствуя общему физическому и психологическому благополучию. Включение моркови и яблок в рацион помогает сохранить здоровье и поддерживает правильное функционирование организма.

Эти овощи и фрукты можно употреблять в сознательном виде, добавлять к мясным блюдам, салатам и даже готовить вкусные пироги.