ПриватБанк блокирует счета за “избыточные” переводы средств: назван допустимый лимит

Один из клиентов ПриватБанка пожаловался на то, что ему заблокировали счет хотя он вроде бы ничего и не нарушал. ПриватБанк считает иначе. Счет был заблокирован за чрезмерное количество переводов, совершенных клиентом. Финансовый мониторинг фиксирует подобную активность и считает ее подозрительной.

“Совершил достаточно много операций с денежными переводами на карты других людей, по всей вероятности, был достигнут лимит в месяц. При попытке зайти в аккаунт выдает ошибку, при звонке на 3700 автоответчик сообщает, что мой аккаунт заблокирован и мне необходимо указать реквизиты другого банка для перечисления остатка средств на счете“, — посетовал клиент ПриватБанка на сайте Минфина.

Так какое количество переводов допустимо?

Теперь именно ПриватБанк (в других банках эта цифра может отличаться) позволяет клиентам осуществлять по 200 переводов в месяц — в пределах Украины. И до 20 переводов можно совершать заграницу. Если же клиент хочет совершать больше переводов, тогда ему нужно оформляться предпринимателем, ведь в противном случае такая активность с карты обычного физического лица выглядит подозрительной.

В конце концов, ПриватБанк так и ответил клиенту на его жалобу.

“Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине“, — ответили представители банка.

За что еще могут заблокировать счет?

Финансовый мониторинг охватывает множество пунктов нарушая, которые вы можете остаться без доступа к своим счетам.

В частности, блокировать могут даже за несвоевременное обновление данных. Иногда клиентам приходит уведомление о необходимости обновления своих данных. Это уведомление может прийти как на мобильный номер, так и на мобильный банкинг. Если такое пришло, нужно сразу выполнить все указания финучреждения.

Также блокируют за переводы сумм более 400 000 гривен. При совершении крупных покупок в ночное время, при любых операциях с криптовалютой и т.д.