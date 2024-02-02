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В Украине вырастут тарифы на воду: сколько будем платить уже в апреле

02.02.2024

Главная причина повышения тарифов – рост расходов на электроэнергию. 

Национальная комиссия, ответственная за государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, согласовала двухэтапные изменения тарифов на водоснабжение и водоотвод для нескольких водоканалов. Решение будет принято на заседании 30 января и направлено на обсуждение.

Детали

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский подчеркнул, что финальное решение по изменению тарифов пока не принято и требует детального обсуждения. 

Оптовые тарифы на водоснабжение (за 1 кубометр без НДС) составляют:

  1. Львовводоканал:
      • 8,11 гривен с 1 апреля;
      • 9,02 гривен с 1 июля. 

2. Ивано-Франковскводоэкотехпром:

      • 8,11 гривен с 1 апреля;
      • 9,02 гривен с 1 июля.

3. Черновцыводоканал:

      • 9,06 с 1 апреля;
      • 10,6 с 1 июля.

4. Дрогобычводоканал:

      • 12,95 с 1 апреля;
      • 15,64 гривны с 1 июля.

Оптовый тариф на водоотвод (за один кубометр без НДС) составит:

  1. Львовводоканал:
      • 264 гривны с 1 апреля;
      • 2,74 гривны с июля.

2. Тернопольводоканал:

      • 11.57 гривен;
      • 13,19 гривен с 1 июля.

3. Ивано-Франковскводоэкотехпром:

      • 3,71 гривны с 1 апреля;
      • 4,35 гривен с 1 июля.

4. Дрогобычводоканал:

      • 3,64 гривны с 1 апреля;
      • 4,75 гривны с 1 июля. 

Главной причиной пересмотра тарифов называют рост расходов на электроэнергию, оплату труда, амортизации и других факторов.

Что будет с тарифами на газ и электроэнергию

А тем временем украинцев предупреждают о росте тарифов на электроэнергию. Речь идет о том, что стоимость электричества может достичь шести гривен за кВт-ч. Тарифы пересмотреть после завершения отопительного сезона. 

Отметим,  что на Хмельницкой АЭС Энергоатом планирует возвести дополнительные блоки для обеспечения Украины электроэнергией в условиях потери мощности из-за войны. 

Что касается стоимости газа, то в начале полномасштабного вторжения в правительстве заявляли, что стоимость тепла и газа повышать не будут. Однако обещание могут нарушить, если это будет необходимо. 

При этом газовые хранилища в Украине заполнены достаточно для прохождения отопительного сезона. Это возможно, в том числе и из-за развития собственной добычи газа.

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02.02.2024
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