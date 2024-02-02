В Украине вырастут тарифы на воду: сколько будем платить уже в апреле

Главная причина повышения тарифов – рост расходов на электроэнергию.

Национальная комиссия, ответственная за государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, согласовала двухэтапные изменения тарифов на водоснабжение и водоотвод для нескольких водоканалов. Решение будет принято на заседании 30 января и направлено на обсуждение.

Детали

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский подчеркнул, что финальное решение по изменению тарифов пока не принято и требует детального обсуждения.

Оптовые тарифы на водоснабжение (за 1 кубометр без НДС) составляют:

Львовводоканал:

8,11 гривен с 1 апреля; 9,02 гривен с 1 июля.



2. Ивано-Франковскводоэкотехпром:

8,11 гривен с 1 апреля; 9,02 гривен с 1 июля.



3. Черновцыводоканал:

9,06 с 1 апреля; 10,6 с 1 июля.



4. Дрогобычводоканал:

12,95 с 1 апреля; 15,64 гривны с 1 июля.



Оптовый тариф на водоотвод (за один кубометр без НДС) составит:

Львовводоканал:

264 гривны с 1 апреля; 2,74 гривны с июля.



2. Тернопольводоканал:

11.57 гривен; 13,19 гривен с 1 июля.



3. Ивано-Франковскводоэкотехпром:

3,71 гривны с 1 апреля; 4,35 гривен с 1 июля.



4. Дрогобычводоканал:

3,64 гривны с 1 апреля; 4,75 гривны с 1 июля.



Главной причиной пересмотра тарифов называют рост расходов на электроэнергию, оплату труда, амортизации и других факторов.

Что будет с тарифами на газ и электроэнергию

А тем временем украинцев предупреждают о росте тарифов на электроэнергию. Речь идет о том, что стоимость электричества может достичь шести гривен за кВт-ч. Тарифы пересмотреть после завершения отопительного сезона.

Отметим, что на Хмельницкой АЭС Энергоатом планирует возвести дополнительные блоки для обеспечения Украины электроэнергией в условиях потери мощности из-за войны.

Что касается стоимости газа, то в начале полномасштабного вторжения в правительстве заявляли, что стоимость тепла и газа повышать не будут. Однако обещание могут нарушить, если это будет необходимо.

При этом газовые хранилища в Украине заполнены достаточно для прохождения отопительного сезона. Это возможно, в том числе и из-за развития собственной добычи газа.