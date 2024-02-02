В Украине вырастут тарифы на воду: сколько будем платить уже в апреле
Главная причина повышения тарифов – рост расходов на электроэнергию.
Национальная комиссия, ответственная за государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, согласовала двухэтапные изменения тарифов на водоснабжение и водоотвод для нескольких водоканалов. Решение будет принято на заседании 30 января и направлено на обсуждение.
Детали
Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский подчеркнул, что финальное решение по изменению тарифов пока не принято и требует детального обсуждения.
Оптовые тарифы на водоснабжение (за 1 кубометр без НДС) составляют:
- Львовводоканал:
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- 8,11 гривен с 1 апреля;
- 9,02 гривен с 1 июля.
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2. Ивано-Франковскводоэкотехпром:
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- 8,11 гривен с 1 апреля;
- 9,02 гривен с 1 июля.
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3. Черновцыводоканал:
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- 9,06 с 1 апреля;
- 10,6 с 1 июля.
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4. Дрогобычводоканал:
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- 12,95 с 1 апреля;
- 15,64 гривны с 1 июля.
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Оптовый тариф на водоотвод (за один кубометр без НДС) составит:
- Львовводоканал:
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- 264 гривны с 1 апреля;
- 2,74 гривны с июля.
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2. Тернопольводоканал:
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- 11.57 гривен;
- 13,19 гривен с 1 июля.
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3. Ивано-Франковскводоэкотехпром:
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- 3,71 гривны с 1 апреля;
- 4,35 гривен с 1 июля.
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4. Дрогобычводоканал:
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- 3,64 гривны с 1 апреля;
- 4,75 гривны с 1 июля.
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Главной причиной пересмотра тарифов называют рост расходов на электроэнергию, оплату труда, амортизации и других факторов.
Что будет с тарифами на газ и электроэнергию
А тем временем украинцев предупреждают о росте тарифов на электроэнергию. Речь идет о том, что стоимость электричества может достичь шести гривен за кВт-ч. Тарифы пересмотреть после завершения отопительного сезона.
Отметим, что на Хмельницкой АЭС Энергоатом планирует возвести дополнительные блоки для обеспечения Украины электроэнергией в условиях потери мощности из-за войны.
Что касается стоимости газа, то в начале полномасштабного вторжения в правительстве заявляли, что стоимость тепла и газа повышать не будут. Однако обещание могут нарушить, если это будет необходимо.
При этом газовые хранилища в Украине заполнены достаточно для прохождения отопительного сезона. Это возможно, в том числе и из-за развития собственной добычи газа.
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