20 гривень з людини на місяць: стало відомо, за що ПриватБанк стягує кошти без попередження

Клієнти ПриватБанку почали скаржитися на безпідставне списання коштів. Мова йде про тих, хто не користується Приватом, але має певну суму на рахунку. Тож вони повинні сплачувати символічну суму лише за те, що мають відкритий рахунок у банку.

Як це пояснюють в банку

Насправді списання коштів за обслуговування не є чимось новим. Про це навіть вказано на офіційному сайті ПриватБанку.

Клієнти ПриватБанку, які не користуються карткою більш як 12 місяців підряд і їхні рахунки вважаються неактивними, все одно повинні платити комісію.

Мова йде про 20 гривень на місяць, але не більше від залишку коштів на рахунку

Щоб не платити гроші банку, можна закрити рахунок в Приваті. Звісно, якщо ви не плануєте здійснювати перекази чи користуватися іншими послугами банку найближчим часом.

За що ще платять клієнти ПриватБанку

Фінансова установа також попереджає клієнтів про те, що вони змушені сплачувати комісію за зняття власних коштів з картки “Універсальна” в банкоматах та пунктах видачі готівки — 1% від суми, а в банках за кордоном — 2%.

Комісія за розрахункове обслуговування неактивних рахунків, за якими 12 місяців підряд не було операцій (відсутні всі активні рахунки) складе 20 гривень на місяць. Але не більше ніж залишок коштів на рахунку. Для кращого розуміння, якщо у вас на карті залишилось 200 гривень, і ви не користувалися ПриватБанком та не здійснювали жодних операцій протягом року, то ці 200 гривень банк спише з рахунку протягом десяти місяців.

Зазначимо, що комісія — це не нововведення від Привату. Такі правила діяли завжди і вони прописані в умовах користування з якими погоджується клієнт при відкритті рахунку. А якщо ви не бажаєте платити, то просто зніміть залишок коштів та закрийте рахунок.