20 гривен с человека в месяц: стало известно, за что ПриватБанк взимает средства без предупреждения

Клиенты ПриватБанка начали жаловаться на безосновательное списание средств. Речь идет о тех, кто не пользуется Приватом, но имеет определенную сумму на счету. Поэтому они должны платить символическую сумму только за то, что имеют открытый счет в банке.

Как это объясняют в банке

На самом деле списание средств за обслуживание не является чем-то новым. Об этом даже указано на официальном сайте ПриватБанка.

Клиенты ПриватБанка, которые не пользуются картой более 12 месяцев подряд и их счета считаются неактивными, все равно должны платить комиссию.

Речь идет о 20 гривен в месяц, но не более от остатка средств на счете

Чтобы не платить деньги банку, можно закрыть счет в Привате. Конечно, если вы не планируете осуществлять переводы или пользоваться другими услугами банка в ближайшее время.

За что еще платят клиенты ПриватБанка

Финансовое учреждение также предупреждает клиентов о том, что они вынуждены платить комиссию за снятие собственных средств с карты “Универсальная” в банкоматах и пунктах выдачи наличных – 1% от суммы, а в банках за рубежом – 2%.

Комиссия за расчетное обслуживание неактивных счетов, по которым 12 месяцев подряд не было операций (отсутствуют все активные счета) составит 20 гривен в месяц. Но не больше чем остаток средств на счете. Для лучшего понимания, если у вас на карте осталось 200 гривен, и вы не пользовались ПриватБанком и не совершали никаких операций в течение года, то эти 200 гривен банк спишет со счета в течение десяти месяцев.

Отметим, что комиссия – это не нововведение от Привата. Такие правила действовали всегда и они прописаны в условиях пользования с которыми соглашается клиент при открытии счета. А если вы не хотите платить, то просто снимите остаток средств и закройте счет.