Настало время трудных решений: Нардеп раскрыл цену на электричество на этот год

Сейчас две государственные компании “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” по году выдают дотации населению на сумму, превышающую 120 миллиардов гривен. Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Что будет со стоимостью электроэнергии

Как утверждает Нагорняк, именно по этим причинам нужно принять сложный и непопулярный шаг – отпустить и либерализовать тарифы на электроэнергию для населения. Фактически всех украинцев дотируют государственные компании. И эти дотации немалые:

рыночная цена на электроэнергию достигает 5-6 гривен за кВт-ч;

это стоимость без учета тарифа на диспетчеризацию и доставку;

население сейчас платит только 2,64 гривны за кВт, а до лета прошлого года стоимость была вдвое меньше.

То есть эти компании ранее выдавали еще большие дотации.

Такое решение примут рано или поздно, ведь к этому подталкивают западные партнеры.

При чем здесь МВФ

Ранее было обнародовано публичное письмо Белого Дома к украинской власти с перечнем реформ, которые Украине нужно выполнить, чтобы и в дальнейшем получать финансовую и военную помощь от Соединенных Штатов Америки. Это письмо поступило в сентябре 2023 года и в перечне было требование изменить сектор энергетики – либерализовать тарифы на природный газ и электроэнергию.

Согласно этой реформе Украине дали один год на внедрение этих изменений. Конечно, пока неизвестно, как это будет на практике. Но краткосрочные реформы из того списка были выполнены без проволочек.

Поэтому стоимость электроэнергии может достичь шести гривен за кВт.

Вместе с тем домохозяйствам, которые не могут платить за коммуналку в полном объеме, и в дальнейшем будут предоставлять субсидии. Но их будут максимально сокращать, ведь в государстве нет средств на поддержку большей части населения. А украинцы тем временем находятся в довольно затруднительном положении, ведь полномасштабное вторжение, среди прочего, привело к росту безработицы.