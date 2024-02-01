Настав час важких рішень: Нардеп розкрив ціну на електрику на цей рік

Зараз дві державні компанії “Енергоатом” та “Укргідроенерго” по року видають дотації населенню на суму, що перевищує 120 мільярдів гривень. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Що буде з вартістю електроенергії

Як стверджує Нагорняк, саме з цих причин потрібно прийняти складний та непопулярний крок — відпустити та лібералізувати тарифи на електроенергію для населення. Фактично всіх українців дотують державні компанії. І ці дотації чималі:

ринкова ціна на електроенергію сягає 5-6 гривень за кВт-год;

це вартість без врахування тарифу на диспетчеризацію та доставку;

населення зараз сплачує лише 2,64 гривні за кВт, а до літа минулого року вартість була вдвічі меншою.

Тобто ці компанії раніше видавали ще більші дотації.

Таке рішення приймуть рано чи пізно, адже до цього підштовхують західні партнери.

До чого тут МВФ

Раніше було оприлюднено публічний лист Білого Дому до української влади з переліком реформ, які Україні потрібно виконати, щоб і надалі отримувати фінансову та військову допомогу від Сполучених Штатів Америки. Цей лист надійшов у вересні 2023 року і в переліку була вимога змінити сектор енергетики — лібералізувати тарифи на природній газ та електроенергію.

Відповідно до цієї реформи Україні дали один рік на запровадження цих змін. Звісно, поки невідомо, як це буде на практиці. Але короткострокові реформи з того списку були виконані без зволікань.

Тож вартість електроенергії може сягнути шести гривень за кВт.

Водночас домогосподарствам, які не можуть сплачувати за комуналку в повному обсязі, і надалі надаватимуть субсидії. Але їх максимально скорочуватимуть, адже в державі немає коштів на підтримку більшої частини населення. А українці тим часом перебувають в досить скрутному становищі, адже повномасштабне вторгнення, серед іншого, призвело до зростання безробіття.