В этом году пенсию будут получать не все украинцы: кому выплаты не начислят?

В Украине право на пенсионные выплаты имеют все граждане, выполнившие норму страхового стажа и достигшие пенсионного возраста. До 2024 года минимальное количество стажа для выхода на пенсию составило 30 лет. Однако из-за начавшей действовать несколько лет назад Пенсионной реформы это требование будет расти. К примеру, уже сейчас, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 31 год стажа. Если одного или двух лет не хватает, пенсионеру придется работать до 63 или даже 65 лет. В 65 выходить на заслуженный отдых можно, имея 15 лет стажа.

Требования будут расти каждый год

В этом году из-за этого одного дополнительного года на пенсию не сможет выйти тысячи украинцев. На следующий год ситуация станет еще более критической, ведь нужно будет уже 32 года стажа. И так будут ежегодно добавлять один год вплоть до 2028 года включительно.

Некоторые нардепы возмущены подобной ситуацией, и говорят, что в таком случае лучше просто повысить пенсионный возраст до 65 и не раздражать людей требованиями, которые нереально выполнить.

К слову, чтобы выйти на пенсию в 63, нужно иметь уже 21 год стажа, тогда как в прошлом году это было 20 лет.

В Пенсионном Фонде добавляют, что люди, которым не хватает одного года стажа, могут его докупить. Это вполне официальная процедура, где каждому лицу в индивидуальном порядке рассчитывают размер страховых взносов, которые следует внести за все 12 месяцев.

На пенсию можно выйти и преждевременно

Во время войны заработало и полностью “зеркальное” правило. На пенсию можно выйти не дождавшись 60-летия, при условии, что лицо имеет весь необходимый стаж и было уволено с работы не по собственному желанию. Также нужно зарегистрироваться в Центре занятости и убедиться, что там нет вакансий по вашему профилю. Однако такие привилегии действуют только для лиц, которым до 60 лет не хватает максимум 1,5 года.