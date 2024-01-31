Подорожчав ще один популярний продукт: ціна виросла майже в чотири рази

31Від початку 2024 року чи не щодня змінюються цінники на якийсь один чи декілька продуктів. Наприклад, нещодавно всіх здивував червоний буряк, який подорожчав відразу на 30%. Зараз же піднялись ціни на картоплю. Експерти зазначають, що те, що ми бачимо зараз в супермаркетах — це зовсім не фінал. Ціни на картоплю зростатимуть ще як мінімум 2 місяці й на якій позначці вони зупиняться поки невідомо. Якщо ж проаналізувати вартість цього овочу за останній рік, то зараз картопля коштує в чотири рази дорожче ніж в цей час минулого року.

Кажуть, всьому виною сезонність

Ситуацію з картоплею проаналізували директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін та аналітик Клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Вони кажуть, що в першу чергу на ціни впливає сезон.

“Традиційно восени відбувається стрибок цін на картоплю, це пов’язано із завершенням сезону та зменшенням пропозиції, оскільки багато домогосподарств уже встигли реалізувати свій урожай до початку зими. Це призводить до збільшення попиту, що, відповідно, посилює тиск на ціни. Вартість на продукт зростатиме і далі принаймні до кінця березня”, – каже Олег Пензін.

Ще одна причина подорожчання — великі витрати на обслуговування приміщень для зберігання овочів. Вони мають бути сухими, з оптимальною температурою і для цього нерідко потрібно залучати спеціальну техніку і звісно ж використовувати електроенергію. Також сюди входить оплата праці тим, хто сортує овочі, та власне працює на тих складах де вони зберігаються.

Додамо, що зараз середня ціна на звичайну немиту картоплю в супермаркетах — 30 гривень. Помита коштує ще дорожче. Натомість знизились ціни на огірки, подекуди на 15%. Що цьому передувало — невідомо. Однак це явище ймовірно циклічне, адже це теж несезонний овоч, тож незабаром його ціна може вернутися до попередньої, якщо не стане ще вищою.