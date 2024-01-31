Цьогоріч пенсію отримуватимуть не всі українці: кому виплати не нарахують?

В Україні право на пенсійні виплати мають всі громадяни, які виконали норму страхового стажу та досягли пенсійного віку. До 2024 року мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію становила 30 років. Однак через Пенсійну реформу, яка почала діяти кілька років тому, ця вимога буде зростати. Наприклад, вже зараз, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 31 рік стажу. Якщо одного, чи двох років не вистачає, пенсіонеру доведеться працювати до 63 або навіть 65 років. У 65 виходити на заслужений відпочинок можна маючи 15 років стажу.

Вимоги зростатимуть щороку

Цього року через цей один додатковий рік на пенсію не зможе вийти тисячі українців. На наступний рік ситуація стане ще критичнішою, адже потрібно буде мати вже 32 роки стажу. І так щороку додаватимуть один рік аж до 2028 року включно.

Деякі нардепи обурені подібною ситуацією, і кажуть, що в такому випадку краще просто підвищити пенсійний вік до 65 і не дратувати людей вимогами, які нереально виконати.

До слова, щоб вийти на пенсію у 63 потрібно мати вже 21 рік стажу, тоді як минулого року це було 20 років.

В Пенсійному Фонді додають, що люди, яким не вистачає одного року стажу, можуть його докупити. Це цілком офіційна процедура, де кожній особі в індивідуальному порядку розраховують розмір страхових внесків, які потрібно внести за всі 12 місяців.

На пенсію можна вийти й передчасно

Під час війни запрацювало й повністю “дзеркальне” правило. На пенсію можна вийти не дочекавшись 60-річчя, за умови, що особа має весь необхідний стаж і була звільнена з роботи не за власним бажанням. Також потрібно зареєструватися у Центрі зайнятості та переконатись, що там немає вакансій за вашим профілем. Однак такі привілеї діють лише для осіб, яким до 60 років не вистачає максимум 1,5 року.