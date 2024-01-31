Надвигается резкое потепление: названы регионы, где весна начнется уже в феврале

Зима в этом году получилась довольно снежной и морозной. И традиционно все ожидают, что пик похолодания и вьюг придется на февраль. По крайней мере, такая тенденция наблюдалась в Украине в течение последних нескольких лет. Но синоптики удивили своим прогнозом. Оказывается, в феврале в некоторых регионах будет по-настоящему весенняя погода. Пока что, потепление прогнозируют всего на несколько дней и не на всей территории Украины. Однако, как утверждают специалисты, теплая погода может затянуться.

Кое-где столбики термометра будут показывать +10

“2 февраля будет идти небольшой мокрый снег, кое-где с дождем, лишь в южной части ночью без осадков. Температура ночью (в северо-восточных и восточных областях и днем) от 3° тепла до 3° мороза. В южных и западных областях днем ожидается до 3-9° тепла. В Карпатах снег: температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза”, — отметили в Укргидрометцентре.

Именно таким обещают начало февраля. Какой погода будет дальше прогнозируют пока с осторожностью, ведь достоверно ее спрогнозировать можно максимум на неделю вперед. Однако специалисты уверяют, что февраль этого года будет точно теплее прошлогоднего. По крайней мере, в некоторых регионах страны.

“Средняя месячная температура воздуха предполагается от 4° мороза до 2° тепла, что в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5° выше нормы, на остальной территории Украины температура воздуха будет близка к норме”, – сообщили синоптики.

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха говорила совершенно противоположные вещи и прогнозировала сильные морозы на начало февраля. Однако она добавила, что иногда какой-нибудь циклон надвигается совсем неожиданно и внезапно и может коренным образом изменить погоду. Как это в принципе и произошло сейчас с первыми днями февраля.