Не такая полезная как считалась: диетолог развеяла распространенный миф о гречке

Несмотря на распространенное мнение о пользе гречки, употреблять эту крупу лучше не чаще одного-двух раз в неделю. По словам диетологов, после термической обработки в гречневой крупе почти не остается витаминов. Поэтому готовить ее чуть ли не каждый день однозначно не стоит.

Какие продукты самые полезные

Диетолог отмечает, что стоит добавить в рацион продукты, способные поддерживать баланс веществ в организме. К таким относятся ягоды и овощи. А ягодах много витаминов и микроэлементов, поэтому даже 50 граммов замороженных ягод положительно повлияют на здоровье. Также очень полезными будет компот из сухофруктов с добавлением шиповника. Также стоит добавлять в блюда специи, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Диетолог дала несколько советов для здорового питания:

на ужин не стоит употреблять крупы, их лучше заменить разнообразными овощами — капуста. морковь, свекла и зелень. Также стоит добавить ягоды;

в блюда нужно добавлять специи, например. куркуму. Специю можно добавлять в супы и салаты. Кстати, куркума обладает противовоспалительными свойствами, поэтому это помогает укрепить здоровье.

В то же время украинцам советуют отказаться от частого употребления картофеля. Пару раз в неделю его можно есть, но только отварной или запеченный. По словам диетолога в картофеле содержится много калия, поэтому это положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Лучшее дополнение к картофелю – не мясо или рыба, а свежие сезонные овощи.

В целом все продукты полезны, но употреблять их нужно в разумном количестве. Стоит максимально разнообразить меню и употреблять как можно больше растительной пищи – лучше всего сезонные овощи, фрукты и ягоды. Также не стоит отказываться от кисломолочных продуктов, а вот употребление хлебобулочных изделий лучше сократить до минимума. Если же вы не готовы отказаться от хлеба и сдобной выпечки, отдавайте предпочтение бездрожжевому хлебу и, например, печенью из овсяной или гречневой муки.