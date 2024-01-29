Дешевше не знайдете: Київстар запускає пільговий тариф за 50 грн на місяць

Один із найпопулярніших в Україні мобільних операторів — Київстар порадував українців запуском нового “пільгового” тарифу. Сплачувати доведеться лише 50 гривень на місяць. Про це повідомили на офіційній сторінці компанії Київстар у соціальній мережі Facebook.

Деталі

Київстар регулярно радує українців приємними бонусами та знижками. Недавно вони скасували наступну плату за тарифом як компенсацію за відсутність зв’язку через кібератаку, яка вивела з ладу всі сервіси компанії.

Зараз же Київстар пропонує підключити пільговий тариф для “Домашнього інтернету” — “Безлім LOVE UA”.

Цей акційний тариф доступний українцям, які вперше підключать “Домашній інтернет” від “Київстар”. Сума абонеплати складе лише 50 гривень на місяць. При цьому нададуть безлімітний трафік та швидкість 100 Мбіт/сек.

Однак пільгові умови діятимуть не завжди, а лише шість місяців з моменту підключення. Надалі вартість тарифу складатиме 100 гривень. Погодьтеся, це теж дуже недорого.

Як підключити пільговий тариф

Активувати послугу дуже просто, для цього:

переконайтеся, що на вашому рахунку є 100 гривень (це стартовий платіж);

з цієї суми буде знята місячна плата;

перші шість місяців плата за інтернет складе лише 50 гривень (місяць підключення та ще п’ять місяців).

Далі стягуватиметься стандартна плата — 100 гривень на місяць.

А тим часом триває конкуренція між Lifecell та Vodafone. Вони пропонують перейти до них зі збереженням номера. Лайфсел пропонує фіксовану вартість тарифу до кінця року — 160 гривень на місяць та повний безліміт на дзвінки та інтернет. Водафон пропонує повний безліміт на дзвінки в мережі, інтернет та хвилини на інші номери за вартістю 100 гривень на місяць. Фіксована вартість актуальна протягом шести місяців, включно з місяцем переходу.

Як бачите, зараз безліч вигідних пропозицій за дуже приємними цінами, незважаючи на війну.