Касири в магазинах відмовляються приймати деякі купюри: що відбувається і як відстояти права

Під приводом того, що нічим давати решту, касири в супермаркетах відмовляються приймати ті чи інші купюри або взагалі обслуговувати українців. Якщо з вами трапилася подібна ситуація — скаржтеся адміністрації магазину. Такі дії касира пряме порушення законодавства України “Про захист прав споживачів”

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Експерти “Захисту прав споживачів” наголошують:

касири повинні мати в покупців банкноти та монети всіх номіналів;

в обов’язки касирів входить самостійне стеження за тим, що в касі були потрібні для решти гроші.

При цьому підкреслюється, що вимагання від покупця певних банкнот — це перекладання обов’язків. Покупець не має розмінювати крупні суми в іншому місці.

Проблема “у мене немає решти” — не покупця, а касира. Якщо касир запевняє зворотне, то звертайтеся до керівництва магазину.

Хитрощі з акційними товарами

Також експерти наголошують, що магазини та експерти повинні обмінювати та приймати назад непродовольчі товари, навіть якщо ті продані за акцією. Написи ж говорять про зворотне. Адже в торгових точках часто висить вказівник, що акційні товари поверненню не підлягають.

Зазначається, що відповідно до законодавства “споживач може обміняти непродовольчі товари належної якості на аналогічний у продавця, в якого придбав цей товар”. Але лише за умови, що товар не задовольнив його за:

формою;

габаритами;

фасоном;

кольором;

розміром;

з інших причин, якщо товар не може використовуватися за призначенням.

Покупці роблять покупки, попри напис “Акційний товар обміну та поверненню не підлягає”. Однак така позначка порушує норми чинного законодавства. Споживач має право на обмін товару неналежної якості протягом 14 днів, не враховуючи дня покупки, якщо довший термін не оголошено продавцем.

Тож знайте свої права та відстоюйте їх. Не бйітеся звертатися до адміністрації магазину або Держпродспоживслужби.