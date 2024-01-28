Зачем отключать мобильный интернет при подключении к Wi-Fi: эксперты назвали неочевидную причину

Современные телефоны позволяют одновременно подключаться к сети Wi-Fi и мобильным данным. Такое одновременное подключение не вредно для устройства, но может “выкачивать” средства за мобильный интернет. Чтобы этого избежать достаточно отключить мобильную передачу данных, когда ваш телефон подключается к Wi-Fi.

Детали

Оказывается, что при использовании мобильного интернета происходит передача данных которая полезна при отсутствии подключения Wi-Fi. Однако, когда есть беспроводная сеть, мобильный интернет продолжает передавать данные. Поэтому даже во время фоновой работы, программы используют мегабайты в рамках вашего тарифного плана. В зависимости от выбранного тарифа за это может взимать дополнительная плата.

Эксперты рекомендуют отключать мобильный интернет в телефоне, когда вы находитесь на работе или дома, если есть стабильное Wi-Fi соединение. Это имеет свои преимущества:

вы сэкономите мегабайты мобильного интернета, чтобы вы имели доступ к сети в ситуации, когда подключить к Wi-Fi не получится;

также стоит отключать мобильный интернет ночью, ведь фоновые программы и приложения продолжают работать, даже если вы не используете смартфон;

а еще отключенный мобильный интернет и Wi-Fi сделают невозможным оповещения, которые часто мешают спать;

также отключение интернета позволит сохранить заряд батареи.

Кстати, мобильные операторы регулярно повышают стоимость услуг. В то же время они предлагают лояльные условия новым клиентам. Перейти к Лайфсел или Водафон можно с сохранением номера, в том числе кода оператора. Новым пользователям операторы предлагают фиксированную стоимость тарифа на шесть месяцев – у Vodafone и до конца года – Lifecell. Абонентам предлагают безлимитный интернет и звонки в сети, а также множество минут на другие номера по очень выгодным ценам – 100 гривен со второго месяца новым абонентам Водафон и 160 гривен в месяц абонентам Лайфсел до конца 2024 года. Согласитесь, это более чем выгодно.