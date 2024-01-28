Навіщо відключати мобільний інтернет при підключенні до Wi-Fi: експерти назвали неочевидну причину

Сучасні телефони дозволяють одночасно підключатися до мережі Wi-Fi та мобільних даних. Таке одночасне підключення не шкідливе для пристрою, але може “Викачувати” кошти за мобільний інтернет. Щоб цього уникнути достатньо відключити мобільну передачу даних. коли ваш телефон підключається до Wi-Fi.

Деталі

Виявляється, що під час використання мобільного інтернету відбувається передача даних яка корисна під час відсутності підключення Wi-Fi. Однак, коли є безпровідна мережа, мобільний інтернет продовжує передавати дані. Тож навіть під час фонової роботи, програми використовують мегабайти в рамках вашого тарифного плану. Залежно від обраного тарифу за це може стягувати додаткова плата.

Експерти рекомендують відключати мобільний інтернет в телефоні, коли ви перебуваєте на роботі або вдома, якщо є стабільне Wi-Fi з’єднання. Це маж свої переваги:

ви зекономите мегабайте мобільного інтернету, щоб ви мали доступ до мережі в ситуації, коли підключити до Wi-Fi не вийде;

також варто відключати мобільний інтернет уночі, адже фонові програми та додатки продовжують працювати, навіть якщо ви не використовуєте смартфон;

а ще відключений мобільний інтернет та Wi-Fi унеможливлять сповіщення, які часто заважають спати;

також відключення інтернету дозволить зберегти заряд батареї.

До речі, мобільні оператори регулярно підвищують вартість послуг. Водночас вони пропонують лояльні умови новим клієнтам. Перейти до Лайфсел або Водафон можна зі збереженням номера, в тому числі коду оператора. Новим користувачам оператори пропонують фіксовану вартість тарифу на шість місяців — у Vodafone та до кінця року — Lifecell. Абонентам пропонують безлімітний інтернет та дзвінки в мережі, а також безліч хвилин на інші номери за дуже вигідними цінами — 100 гривень з другого місяця новим абонентам Водафон та 160 гривень на місяць абонентам Лайфсел до кінця 2024 року. Погодьтеся, це більше ніж вигідно.