Переход на летнее время в 2024 году: в Кабмине сделали важное уточнение

Переход на летнее время 2024 году состоится в соответствии с расписанием. Никаких изменений не произойдет.

Переход на зимнее и летнее время

Для начала скажем, когда переводят часы на летнее время в 2024 году. В целом вопрос регламентирован украинским законодательством. В 1996 году было принято соответствующее постановление Кабинета Министров Украины, в котором записано о необходимости дважды в год переводить часы. В конце октября часы переводят на зимнее время, а в последнюю неделю марта – на летнее время.

В этом году переводить часы на летнее время будут 31 марта – в 3 часа утра нужно перевести стрелки часов на один час вперед.

Зачем переводить часы

Мысли об отмене перевода часов возникают каждый год, однако это до сих пор не произошло:

соответствующие призывы звучали даже в 2023 году. В основном это списывают на вред вредное влияние на здоровье. Ведь это значительный стресс для организма, когда у него “воруют” время сна;

однако пока никаких постановлений нет, поэтому переход на летнее время 2024 года состоится в соответствии с нормой;

стоит добавить еще одно уточнение, существует мнение, что практика перевода часов уникальна и существует только в Украине, на самом деле часы переводят в более чем 70 странах мира;

Всего за все время в 100 странах мира или никогда не переводили часы или давно отказались от этой практики.

Поэтому в этом году в Украине снова будут переводить часы на летнее время. С одной стороны такая практика является вредной и врачи призывают отказаться от нее. Другие же уверяют в экономической целесообразности, ведь лишний час светового дня позволяет существенно сэкономить на электроэнергии. Пока в Украине остается привычная практика, поэтому в последнее воскресенье марта не забудьте перевести стрелки часов на один час вперед.