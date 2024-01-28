Новини

Перехід на літній час у 2024 році: в Кабміні зробили важливе уточнення

28.01.2024
годинник

Перехід на літній час 2024 році відбудеться відповідно до розкладу. Жодних змін не відбудеться. 

Перехід на зимовий та літній час

Для початку скажемо, коли переводять годинники на літній час у 2024 році. Загалом питання регламентоване українським законодавством. В 1996 році було прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України, в якій записано про необхідність двічі на рік переводити годинники. В кінці жовтня годинники переводять на зимовий час, а в останній тиждень березня — на літній час. 

Цього року переводити годинники на літній час будуть 31 березня — о 3 годині ранку потрібно перевести стрілки годинників на одну годину вперед. 

годинник

Навіщо переводити годинники 

Думки про скасування переведення годинників виникають кожного року, однак це досі не відбулося:

  • відповідні заклики звучали навіть у 2023 році. В основному це списують на шкоду шкідливий вплив на здоров’я. Адже це значний стрес для організму, коли в нього “крадуть” час сну;
  • однак поки жодних постанов немає, саме тому перехід на літній час 2024 року відбудеться відповідно до норми;
  • варто додати ще одне уточнення, існує думка, що практика переведення годинника унікальна та існує лише в Україні, насправді годинники переводять в більше ніж 70 країнах світу;

Загалом за весь час в 100 країнах світу або ніколи не переводили годинники або давно відмовилися від цієї практики. 

Тож цього року в Україні знову переводитимуть годинники на літній час. З одного боку така практика є шкідливою і лікарі закликають відмовитися від неї. Інші ж запевняють в економічній доцільності, адже зайва година світлового дня дозволяє суттєво заощадити на електроенергії. Поки в Україні залишається звична практика, тож в останню неділю березня не забудьте перевести стрілки годинників на одну годину вперед. 

Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


28.01.2024
Back to top button