Час тривог та негараздів: Павло Глоба назвав 5 знаків зодіаку, в житті яких настане чорна смуга

Останній місяць зими принесе в життя кількох знаків зодіаку негаразди та тривоги. Вплив астрологічних транзитів сприятиме глибоким змінам, але в цей час краще уникати важливих рішень.

Павло Глоба розповів, що негатив наростатиме під час повного місяця в Леві, а Сезон Риб спонукатиме до роздумів та переоцінки пріоритетів.

Телець

Сезон Риб віщує внутрішню боротьбу, особливо в любовних справах. Ви відчуватимете недовіру, а компліменти прийматимуться як лестощі. Ви будете критичними та навіть осудите залицяльників. Це створить напругу в особистих стосунках. Лютий принесе чимало неприємностей, особливо в сфері спілкування.

Близнюки

Лютий буде вкрай емоційним періодом. Попри чудову можливість пристосуватися, вам не вистачає рішучості. Постійні сумніви зіграють злий жарт. Вас можуть сприйняти як не надійну людину. В якийсь момент ви відгородитеся від труднощів та проявите впертість. Оточення часто не встигає за змінами вашої поведінки. Тож лютий принесе безліч випробувань.

Діва

Ваш раціональний підхід до життя може привести в глухий кут Особливо складний буде час від повного місяця в Леві до початку лютого. Цей астрономічний транзит залишить свій відбиток. Ви станете обережнішими та більш цілеспрямованими.

Якщо у вас достатньо часу, розгляньте всі варіанти та подумайте про майбутнє. Лише так ви зменшите тривожність.

Риби

Лютий стане для Риб періодом трансформації. Ви схильні до депресії та перепадів настрою. Емоційні гойдалки впливають на здоров’я. Уникайте напруги та не дозволяйте тиснути на себе. На роботі все буде стабільно, але про достаток можна лише мріяти.

Терези

Ви уникаєте суперечок та гострих кутів. Коли на горизонті виникають труднощі ви довго обдумуєте свої дії. Астрологи стверджують, що транзити в лютому зроблять представників знаку пасивними. На роботі ви будете працювати на автопілоті, натхнення буде відсутнє до весни.