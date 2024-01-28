Время тревог и неурядиц: Павел Глоба назвал 5 знаков зодиака, в жизни которых наступит черная полоса

Последний месяц зимы принесет в жизнь нескольких знаков зодиака неурядицы и тревоги. Влияние астрологических транзитов будет способствовать глубоким изменениям, но в это время лучше избегать важных решений.

Павел Глоба рассказал, что негатив будет нарастать во время полнолуния во Льве, а Сезон Рыб будет побуждать к размышлениям и переоценке приоритетов.

Телец

Сезон Рыб предвещает внутреннюю борьбу, особенно в любовных делах. Вы будете чувствовать недоверие, а комплименты будут приниматься как лесть. Вы будете критическими и даже осудите ухажеров. Это создаст напряжение в личных отношениях. Февраль принесет немало неприятностей, особенно в сфере общения.

Близнецы

Февраль будет крайне эмоциональным периодом. Несмотря на прекрасную возможность приспособиться, вам не хватает решительности. Постоянные сомнения сыграют злую шутку. Вас могут воспринять как ненадежного человека. В какой-то момент вы отгородитесь от трудностей и проявите упрямство. Окружающие часто не успевают за изменениями вашего поведения. Поэтому февраль принесет множество испытаний.

Дева

Ваш рациональный подход к жизни может привести в тупик Особенно сложным будет время от полнолуния во Льве до начала февраля. Этот астрономический транзит оставит свой отпечаток. Вы станете более осторожными и более целеустремленными.

Если у вас достаточно времени, рассмотрите все варианты и подумайте о будущем. Только так вы уменьшите тревожность.

Рыбы

Февраль станет для Рыб периодом трансформации. Вы склонны к депрессии и перепадам настроения. Эмоциональные качели влияют на здоровье. Избегайте напряжения и не позволяйте давить на себя. На работе все будет стабильно, но о достатке можно только мечтать.

Весы

Вы избегаете споров и острых углов. Когда на горизонте возникают трудности вы долго обдумываете свои действия. Астрологи утверждают, что транзиты в феврале сделают представителей знака пассивными. На работе вы будете работать на автопилоте, вдохновение будет отсутствовать до весны.