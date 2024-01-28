Киевстар запускает интернет на новой технологии: улучшится ли скорость передачи данных и какие еще изменения ждут пользователей

Стало известно, что один из самых популярных мобильных операторов Украины – Киевстар запускает интернет по новой технологии.

Сейчас интернет по технологии GPON уже доступен в городе Днепр.

Детали

В пресс-службе компании Киевстар сообщили о запуске в городе Днепр интернета по технологии GPON. Сейчас услуга доступна только для бизнес-клиентов.

Оператор электронных коммуникаций Украины повышает покрытие собственной сети оптического интернета по Украине GPON. В январе 2024 года такая технология стала доступна в Днепре для бизнес-клиентов. Сейчас в городе подключено более десяти локаций для бизнеса:

офисы;

торгово-развлекательные центры;

промышленные объекты.

Сейчас продолжается продолжение расширения сети в городе.

Чем отличается технология GPON

Технология GPON — это гигабитная пассивная оптическая сеть, благодаря которой интернет может работать даже при отсутствии электроснабжения в помещении. Такая сеть меньше зависима от влияния внешних факторов, поскольку оптические волокна могут передать данные на большие расстояния без значительной потери сигнала и без активного оборудования.

По словам директора B2B Киевстар Константин Вечер, уже второй год вся страна живет и работает в непредвиденных условиях. В прошлом году украинцы и украинские бизнесы страдали от блэкаутов. В 2023 году для украинских компаний блэкауты стали настоящим вызовом, хотя уже не такими серьезными как в 2022 году. Именно поэтому стабильный интернет за этот год стал необходимостью как для общения, так и для работы. Именно поэтому мы решили запускать интернет GPON во многих городах Украины.

До конца марта 2024 Киевстар планирует подключить к высокоскоростному интернету по технологии GPON еще семь городов. Компания будет предоставлять по этой технологии такие сервисы, как фиксированный интернет, передачу данных, телефония, на скорости 20 Мбт/с, 50 Мб и 100 Мбт/с В дальнейшем спектр услуг и условий подключения будет расширяться.