Київстар запускає інтернет на новій технології: чи покращиться швидкість передачі даних та які ще зміни чекають користувачів

Стало відомо, що один із найпопулярніших мобільних операторів України — Київстар запускає інтернет за новою технологією.

Зараз інтернет за технологією GPON вже доступний у місті Дніпро.

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В пресслужбі компанії Київстар повідомили про запуск у місті Дніпро інтернету за технологією GPON. Наразі послуга доступна тільки для бізнес-клієнтів.

Оператор електронних комунікацій України підвищує покриття власної мережі оптичного інтернету по Україні GPON. В січня 2024 року така технологія стала доступна в Дніпрі для бізнес-клієнтів. Наразі в місті під’єднано понад десять локацій для бізнесу:

офіси;

торгово-розважальні центри;

промислові об’єкти.

Наразі триває продовження розширення мережі в місті.

Чим відрізняється технологія GPON

Технологія GPON — це гігабітна пасивна оптична мережа, завдяки якій інтернет може працювати навіть при відсутності електропостачання в приміщенні. Така мережа менше залежна від впливу зовнішніх факторів, оскільки оптичні волокна можуть передати дані на великі відстані без значної втрати сигналу та без активного обладнання.

За словами директора B2B Київстар Костянтин Вечір, вже другий рік вся країна живе та працює в непередбачених умовах. Минулого року українці та українські бізнеси страждали від блекаутів. У 2023 році для українських компаній блекаути стали справжнім викликом, хоча вже не такими серйозними як у 2022 році. Саме тому стабільний інтернет за цей став необхідністю як для спілкування, так і для роботи. Саме тому ми вирішили запускати інтернет GPON в багатьох містах України.

До кінця березня 2024 Київстар планує підключити до високошвидкісного інтернету за технологією GPON ще сім міст. Компанія надаватиме за цією технологією такі сервіси, як фіксований інтернет, передачу даних, телефонія, на швидкості 20 Мбт/с, 50 Мб та 100 Мбт/с Надалі спектр послуг та умов підключення буде розширюватися.