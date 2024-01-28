Показатели счетчиков не будут принимать без поверки счетчиков: что нужно сделать украинцам уже сейчас

Украинцам могут начать начислять некорректные начисления в платежках за коммунальные услуги. Начислять будут средние значения. Это касается тех, кто не проведет своевременную поверку квартирных счетчиков. Об этом сообщило Облтеплокоммунэнерго на своей странице в Фейсбук.

Что известно

В Украине вернули обязательную поверку квартирных счетчиков. Если этого не сделать, то могут возникнуть проблемы с оплатой услуг. Отметим следующее:

процедуру поверки нужно проходить раз в четыре года;

поверка проводится для проверки исправности прибора учета;

услуга платная и оплачивает ее потребитель;

поверка обязательна, иначе потребителю будет отказано в дальнейшем обслуживании.

Одна из самых больших неприятностей при несвоевременной поверке – отказ от принятия показаний счетчика. В таком случае поставщик услуг будет начислять сумму к оплате, используя другие методы. В результате потребитель может значительно переплатить даже если раньше экономил.

Именно поэтому в Облтеплокоммунэнерго предупредили украинцев о необходимости пройти поверку. Если счетчик не будет проверен вовремя, то его показатели будут считаться недействительным. В таком случае начисления будут проводиться по методу, который применяют для квартир без индивидуальных средств учета. То есть на основе общедомовых приборов или по нормам потребления.

Что будет с ценами на коммуналку после завершения отопительного сезона

Ранее в правительстве заявляли, что не будут пересматривать цены на коммунальные услуги до завершения отопительного сезона. Однако уже в мае, вероятно, повысят тарифы на электроснабжение. Что касается газа и тепла, то с введением военного положения украинцам обещали не повышать цены на газ и отопление до конца военного положения и шесть месяцев после. Однако, если такой шаг будет оправдан, то вероятно правительство пойдет на такой шаг. Но сейчас об этом говорить рано.