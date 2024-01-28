Показники лічильників не прийматимуть без  повірки лічильників: що потрібно зробити українцям вже зараз

Українцям можуть почати нараховувати некоректні нарахування в платіжках за комунальні послуги. Нараховувати будуть середні значення. Це стосується тих, хто не проведе вчасну повірку квартирних лічильників. Про це повідомило Облтеплокомуненерго на своїй сторінці у Фейсбук.

Що відомо

В Україні повернули обов’язкову повірку квартирних лічильників. Якщо цього не зробити, то можуть виникнути проблеми з оплатою послуг. Зазначимо наступне:

процедуру повірки потрібно проходити раз на чотири роки;

перевірка проводиться для перевірки справності приладу обліку;

послуга плата і оплачує її споживач;

перевірка обов’язкова, інакше споживачеві буде відмовлено в подальшому обслуговуванні.

Одна з найбільших неприємностей при несвоєчасній повірці — відмова від прийняття показників лічильника. В такому разі постачальник послуг буде нараховувати суму до оплати, використовуючи інші методи.. В результаті споживач може значно переплатити навіть, якщо раніше заощаджував.

Саме тому в Облтеплокомуненерго попередили українців про необхідність пройти повірку. Якщо лічильник не буде перевірено вчасно, то його показники будуть вважатися недійсним. В такому разі нарахування будуть проводитися за методом, який застосовують для квартир без індивідуальних засобів обліку. Тобто на основі загальнодомових приладів або за нормами споживання.

Що буде з цінами на комуналку після завершення опалювального сезону

Раніше в уряді заявляли, що не будуть переглядати ціни на комунальні послуги до завершення опалювального сезону. Однак вже в травні, ймовірно, підвищать тарифи на електропостачання. Щодо газу та тепла, то з запровадженням воєнного стану українцям обіцяли не підвищувати ціни на газ та опалення до кінця воєнного стану та шість місяців після. Однак, якщо такий крок буде виправданий, то ймовірно уряд піде на такий крок. Але зараз про це говорити зарано, будемо чекати завершення опалювального сезону.