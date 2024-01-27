Эксперты рассказали, как изменится курс валют в феврале и стоит ли паниковать

С началом 2024 г. существенных изменений на валютном рынке не произошло. Конечно же, доллар немного подорожал, однако все вполне в разумных пределах. Но эксперты отмечают, что уже в феврале украинцы заметят очень неприятное явление. Увеличится так называемый коридор между ценой на покупку и продажу доллара. То есть та цена, по которой банки будут покупать у клиентов доллары станет ниже. А та, за которую будут продавать — выше. Следовательно, ожидается, что эти два показателя будут выглядеть примерно как 37,5 — 39,5 гривны.

Об этом уже заявляют представители некоторых банков

В частности, об этом заявил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесной. Он отметил, что курс продажи доллара будет отличаться в зависимости от финансового учреждения. Следовательно, в банках цена вероятно вырастет на 0,6 грн. В то время как в обменниках это будет наверняка гривна, а то и больше.

“Кроме того, важно для валютного рынка будет и то, что наличный рынок будет подстраиваться под ситуацию на межбанке, а разница между безналичным и наличным курсами вероятнее всего не превысит 0,5-1 грн. При этом курсы покупки на наличном рынке будут конкурировать между собой: например, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет достаточно незначительной – на уровне 0,1-0,2 грн», – добавил Лесной.

НБУ меняет официальный курс

Ну и на днях стало известно, что уже 29 января Национальный банк Украины повысит официальный курс валют, причем сразу на 20 копеек, что достаточно весомо. Предварительно доллар должен стоить 37,78 грн. Однако эксперты отмечают, что паниковать не стоит. От таких действий НБУ ничего кардинально не изменится.

“Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября”, – сказал замглавы регулятора Сергей Николайчук.