Експерти розповіли, як зміниться курс валют у лютому та чи варто панікувати

З початком 2024 року суттєвих змін на валютному ринку не відбулося. Звісно ж, долар трішки подорожчав, однак все цілком в розумних межах. Та, експерти зазначають, що вже у лютому українці помітять дуже неприємне явище. Збільшиться так званий коридор між ціною на покупку та продаж долара. Тобто та ціна, за яку банки купуватимуть у клієнтів долари стане нижчою. А та, за яку продаватимуть вищою. Відтак, очікується, що ці два показники виглядатимуть приблизно, як 37,5 — 39,5 гривень.

Про це вже заявляють представники деяких банків

Зокрема, про це заявив начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лісовий. Він зазначив, що курс продажу долара буде відрізнятися залежно від фінансової установи. Відтак, в банках ціна ймовірно зросте на 0,6 грн. Тоді, як в обмінниках це буде напевно гривня, а то й більше.

“Крім того, важливим для валютного ринку буде і те, що готівковий ринок підлаштовуватиметься під ситуацію на міжбанку, а різниця між безготівковим та готівковим курсами найімовірніше не перевищить 0,5-1 грн. При цьому курси купівлі на готівковому ринку конкуруватимуть між собою: наприклад, різниця між курсами купівлі у банках та обмінних пунктах буде досить незначною – на рівні 0,1-0,2 грн“, – додав Лісовий.

НБУ змінює офіційний курс

Ну і днями стало відомо, що вже 29 січня Національний банк України підвищить офіційний курс валют, причому одразу на 20 копійок, що є доволі вагомо. Попередньо долар мав би коштувати 37,78 грн. Однак експерти зазначають, що панікувати не варто. Від таких дій НБУ нічого кардинально не зміниться.

“Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація покращується. Як це, наприклад, було у жовтні та першій половині листопада“, – сказав заступник голови регулятора Сергій Ніколайчук.