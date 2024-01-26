Некоторые пенсионеры получат прибавки к пенсиям, а еще бесплатное протезирование зубов и лекарства: кто в списке?

В Украине существует статус, о котором, вероятно, знают далеко не все граждане. Это статус “Почетный донор”. Люди, получившие такой статус, имеют право на ряд льгот. Речь, в частности, о пенсионерах. Им в 2024 году насчитают по 300 гривен доплаты к пенсии. Помимо надбавки у почетных доноров есть и множество других льгот. В частности, право на бесплатное протезирование зубов (кроме случаев, когда используются драгоценные металлы). Право на бесплатное получение некоторых лекарств, также многие медикаменты они могут купить по льготной стоимости. Кроме этого, эта категория людей всегда может рассчитывать на бесплатное обеспечение донорской кровью.

Как получить этот статус?

Получить статус “Почетного донора” можно бесплатно, сдав следующее:

Кровь: 40 доз. Плазму: 60 доз. Отдельные компоненты крови заготовлены методом аферезу. Речь об эритроцитах, лейкоцитах и тромбоцитах. Их нужно сдать не менее 40 доз.

Если вы выполнили все эти условия, то нужно обратиться в центры донорской крови, где вы осуществляете донации. Затем эта организация подает все необходимые документы в Министерство здравоохранения и другие необходимые органы местной или центральной власти.

Кроме информации о вашем ПИП и количестве сданной крови, нужно добавить еще копии личных документов и фотографию 3х4.

Какие еще преимущества дает этот статус?

Также владельцы этого статуса могут по льготным ценам покупать протезы и протезно-ортопедические изделия. Им в первую очередь продают путевки в различные лечебные санатории. А еще Доноры имеют право на полностью оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время. Что касается отпуска, то речь идет о пенсионерах, работающих или обычных работниках, еще не достигших пенсионного возраста, однако уже получивших статус “Почетного донора”.