В Украине вырастут тарифы на проезд: сколько будем платить уже этой весной

В одном из крупных городов Украины активно обсуждают вопрос пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте. На данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения, но решение могут принять уже в ближайшее время.

Детали

Новые тарифы на проезд уже в ближайшее время могут ввести в Черновцах. Об этом сообщили на официальном сайте города.

Известно следующее:

консультации по вопросу пересмотра цен на проезд продолжаются с 19 января, обсуждения будут продолжаться до 1 февраля;

после обсуждений могут принять решение о повышении стоимости проезда в троллейбусе.

Какие тарифы на проезд действуют сейчас

Напомним, что сейчас жители и гости города Черновцы платят за проезд троллейбусом всего десять гривен. Для студентов и школьников на период обучения действует льготный тариф. Им предоставляется скидка 50%, то есть проезд стоит всего пять гривен.

Отметим, что в распоряжении городского головы Черновцов не указывается на сколько поднимут стоимость проезда.

Черновцы — не единственный город, где повысят тарифы

Отметим, что на днях директор Киевского метрополитена намекнул на возможное повышение цен на проезд По его словам экономически обоснованный тариф на проезд в столичном метро составляет около 30 гривен.

Такую значительную стоимость объясняют рост тарифа на электроэнергию.

Что еще может подорожать в ближайшее время

В начале января украинцам пообещали не повышать тарифы на коммунальные услуги, как минимум до конца отопительного сезона. Однако уже в мае стоимость электроэнергии, вероятно, пересмотрят. Это объясняют необходимостью инвестировать в работу энергетической инфраструктуры, которая пострадала во время ракетных атак российских оккупантов. При этом на базе Хмельницкой АЭС построят еще четыре энергоблока, чтобы компенсировать потери Запорожской АЭС, которую к сожалению до сих пор контролируют российские оккупанты.

Что касается газа и тепла, то их стоимость обещали не повышать до конца действия военного положения, однако и эти тарифы могут пересмотреть.