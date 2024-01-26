В Україні зростуть тарифи на проїзд: скільки будемо платити вже цієї весни

В одному з великих міст України активно обговорюють питання перегляду тарифів на проїзд в громадському транспорті. На цей час це питання знаходиться на стадії обговорення, але рішення можуть прийняти вже найближчим часом.

Деталі

Нові тарифи на проїзд вже найближчим часом можуть запровадити в Чернівцях. Про це повідомили на офіційному сайті міста.

Наразі відомо наступне:

консультації з питання перегляду цін на проїзд тривають з 19 січня, обговорення продовжуватимуться до 1 лютого;

після обговорень можуть ухвалити рішення про підвищення вартості проїзду в тролейбусі.

Які тарифи на проїзд діють зараз

Нагадаємо що зараз жителі та гості міста Чернівці платять за проїзд тролейбусом всього десять гривень. Для студентів та школярів на період навчання діє пільговий тариф. Їм надається знижка 50%, тобто проїзд коштує всього п’ять гривень.

Зазначимо, що в розпорядженні міського голови Чернівців не вказується на скільки піднімуть вартість проїзду.

Чернівці — не єдине місто, де підвищать тарифи

Зазначимо, що днями директор Київського метрополітену натякнув на можливе підвищення цін на проїзд За його словами економічно обґрунтований тариф на проїзд в столичному метро складає близько 30 гривень.

Таку значну вартість пояснюють зростання тарифу на електроенергію.

Що ще може здорожчати найближчим часом

На початку січня українцям пообіцяли не підвищувати тарифи на комунальні послуги, як мінімум до кінця опалювального сезону. Однак вже в травні вартість електроенергії, ймовірно, переглянуть. Це пояснюють необхідністю інвестувати в роботу енергетичної інфраструктури, яка постраждала під час ракетних атак російських окупантів.При цьому на базі Хмельницької АЕС збудують ще чотири енергоблоки, щоб скомпенсувати втрати Запорізької АЕС, яку нажаль досі контролюють російські окупанти.

Щодо газу та тепла, то їх вартість обіцяли не підвищувати до кінця дії воєнного стану, однак і ці тарифи можуть переглянути.