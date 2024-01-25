Многие украинцы должны доплатить налоги: кому, сколько и за что их начислят?

С января 2024 все украинцы должны заполнить декларацию и уплатить налоги на основе полученных доходов. В эту категорию входит очень много людей: от сдающих жилье в аренду до тех, кто в течение года получил драгоценный подарок: квартиру, машину и т.д. Конечно, налоги должны уплатить и те, кто занимается так называемой дополнительной деятельностью, от которой получают доход. В Украине таких людей много. Это как фрилансеры, так и люди, которые каким-то образом монетизируют собственное хобби: выпечка тортов на заказ, ведение коммерческого блога и рекламирование продуктов от разных брендов и т.д.

Об этом заявляют в Налоговой службе Украины

Любые дополнительные доходы следует декларировать и затем оплачивать налог. Вот что подпадает под эту категорию доходов:

Доходы, которые не облагаются налогом при получении, но все равно не освобождают получателя от уплаты налогов. Это, например, возвращенные долги по которым истек срок давности, нецелевая благотворительная помощь, которую насчитали выше нормы и т.д. Полученные доходы от лица, не являющегося налоговым агентом. К примеру, дорогие подарки, деньги полученные за сдачу жилья в аренду, доходы от операций с недвижимым имуществом. Доходы (переводы) из других стран. Доходы физических лиц, зарабатывающих их путем ведения предпринимательской деятельности. Исключение избравшие упрощенную систему налогообложения. Лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью. Иностранцы, получившие статус резидента Украины. Резиденты, выезжающие за границу на ПМЖ.

Также в Налоговой службе заявляют, что каждый налогоплательщик имеет право подать декларацию и получить обратно излишне выплаченные средства. Это при условии, что плательщик имеет так называемую налоговую скидку.