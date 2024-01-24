Як покращити сигнал Wi-Fi роутера за хвилину: 3 способи

В час коли Інтернет охоплює всю планету та виходить за її межі, іноді в домашніх мережах стаються неприємності. Проблема слабкого сигналу може стати справжнім кошмаром для багатьох користувачів. Але не варто впадати у відчай. В цьому матеріалі ми розповімо, як за лічені хвилини покращити якість сигналу роутера.

Чому погіршується якість сигналу

Комунікація через інтернет — це частина життя сучасної людини. Але останнім часом робота Wi-Fi-роутера може мати певні перебої Певною мірою вони пов’язані з війною, яка триває понад 10 років, два з яких повномасштабна.

Через постійні атаки російських хакерів на високовольтні мережі та станції мобільних операторів, для відновлення роботи роутера знадобиться трохи часу.

Як покращити швидкість інтернету роутеру

Час від часу виникає ситуація, коли швидкість домашнього інтернету низька. Це може спричинюватися різними факторами — від несприятливої погоди до магнітних бур. На деякі фактори вплинути неможливо, але завжди можна спробувати покращити якість сигналу:

Створіть додаткову антену. Радіочастоти, які випромінює антена роутера, не завжди мають достатню потужність, особливо, коли до інтернету підключено одразу кілька пристроїв. Простий спосіб покращити якість сигналу — скрутити невеликий шматок фольги навколо антени. Це створить додатковий електромагнітний резонанс та покращить силу радіохвиль. Скоротіть відстань. Якщо немає фольги, то спробуйте скоротити відстань між роутером та пристроєм. Розташуйте роутер якомога ближче до місця використання інтернету Таким чином ви зменшите довжину радіохвилі та підвищити швидкість інтернету. Не перевантажуйте роутер. Чим більше пристроїв підключено до роутера одночасно, ти більше він нагріватиметься, особливо, якщо в нього лише одна антена. Збільшення температури своєю чергою впливає на передачу сигналу між пристроями. Тож відключіть всі пристрої, які не використовуєте в певний момент, так швидкість інтернету стане стабільнішою.

Врахуйте, що ці фактори не завжди дадуть очікуваний результат. Але вони не потребують багато часу або додаткових витрат.