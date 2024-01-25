100 гривен за безлимитный интернет и звонки: украинцам объяснили, как подключить льготный тариф

Мобильный оператор Vodafone предлагает украинцам подключить “льготный” тариф и несколько месяцев экономии на связи. На официальной странице компании в социальной сети Facebook объяснили, кто может воспользоваться предложением.

Детали

Недавнее объявление Vofafone об очередном повышении тарифов расстроило абонентов Но мобильный оператор решил удивить пользователей приятной новостью.

Украинцам предлагают подключить тариф с безлимитным интернетом и множеством минут для звонков по льготной цене – всего 100 гривен в месяц. Но есть определенные ограничения.

Воспользоваться предложением могут только новые клиенты, которые перенесут свой номер в сеть Водафон.

В сообщении говорится о том, что при переходе к Vodafone вы получите:

безлимит 4G интернет;

1600 минут.

И все это всего за 100 гривен на 4 недели (при условии своевременной оплаты пакета услуг).

Предложение действительно в течение шести месяцев с момента подключения второго пакета услуг в сети Водафон. Это очень привлекательное предложение для большинства абонентов.

Это отличная возможность для тех кто задумался о переходе к другому абоненту. Ведь кроме выгодного тарифа можно неплохо сэкономить. Выбирайте условия и переходите к оператору, который предлагает самые выгодные условия именно для вас.

Что предлагают конкуренты

Вероятно на такое предложение Водафон вдохновила акция от Lifecell. Там предлагают перенести номер вместе с кодом и получить безлимит на звонки и интернет с платой 160 гривен в месяц. Предложение будет действовать в течение года.

Тем временем Киевстар оправился от кибератаки. Работа всех сервисов налажена, а абонентам отменили следующую плату по тарифу в качестве компенсации за причиненные неудобства.

В то же время все мобильные операторы повышают стоимость тарифов. Это вынужденная мера, ведь операторы вынуждены инвестировать в обеспечение работы базовых мобильных станций из-за атак врага на энергетическую инфраструктуру Украины.