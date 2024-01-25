100 гривень за безлімітний інтернет та дзвінки: українцям пояснили, як підключити пільговий тариф

Мобільний оператор Vodafone пропонує українцям підключити “пільговий” тариф і кілька місяців економії на зв’язку. На офіційній сторінці компанії в соціальній мережі Facebook пояснили, хто може скористатися пропозицією.

Деталі

Недавнє оголошення Vofafone про чергове підвищення тарифів засмутило абонентів Але мобільний оператор вирішив здивувати користувачів приємною новиною.

Українцям пропонують підключити тариф з безлімітним інтернетом та безліччю хвилин для дзвінків за пільговою ціною — лише 100 гривень на місяць. Але є певні обмеження.

Скористатися пропозицією можуть лише нові клієнти, які перенесуть свій номер в мережу Водафон.

В повідомленні йдеться про те, що при переході до Vodafone ви отримаєте:

безліміт 4G інтернет;

1600 хвилин.

І все це лише за 100 гривень на 4 тижні (при умові своєчасної оплати пакета послуг).

Пропозиція дійсна протягом шести місяців з моменту підключення другого пакета послуг в мережі Водафон. Це дуже приваблива пропозиція для більшості абонентів.

Це чудова можливість для тих хто задумався про перехід до іншого абонента. Адже крім вигідного тарифу можна непогано заощадити. Обирайте умови та переходьте до оператора, що пропонує найбільші вигідні умови саме для вас.

Що пропонують конкуренти

Ймовірно на таку пропозицію Водафон надихнула акція від Lifecell. Там пропонують перенести номер разом із кодом та отримати безліміт на дзвінки та інтернет з платою 160 гривень на місяць. Пропозиція діятиме протягом року.

Тим часом Київстар оговтався від кібератаки. Робота всіх сервісів давно налагоджена, а абонентам скасували наступну плату за тарифом як компенсацію за завдані незручності.

Водночас всі мобільні оператори підвищують вартість тарифів. Це вимушена міра, адже оператори змушені інвестувати в забезпечення роботи базових мобільних станцій через атаки ворога на енергетичну інфраструктуру України.