Не 40, и даже не 25 лет: генерал назвал идеальный возраст для мобилизации 

В Украине почти два года продолжается полномасштабная война и введено военное положение. Действующее законодательство позволяет продолжать мобилизационные мероприятия в Украине, но все чаще звучат предложения уменьшить призывной возраст. Генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос высказался относительно идеального возраста бойца ВСУ.

Непопулярное предложение

Сергей Кривонос предлагает уменьшить призывной возраст, ведь по его словам лучшая физическая подготовка у воинов в возрасте от 18 до 25 лет.

Генерал настаивает на том, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять решение о понижении призывного возраста, поскольку лучшие именно молодые воины – в возрасте от 18 до 25 лет.

Кривонос отмечает, что учитывая его 30-летний опыт службы в ССО (силы специальных операций) все население Украины должно быть готовым защищать собственный дом. Он подчеркивает, что нужно реально смотреть на ситуацию, если мы хотим выжить как государство.

По его словам сейчас средний возраст военных от 38 до 50 лет. Но способность переносить значительные физические нагрузки у 40-летнего гораздо меньше, чем у молодого бойца.

Что известно о новом мобилизационном законе

А тем временем нардепы готовятся рассмотреть новый законопроект о мобилизации. Сейчас в нем говорится о снижении призывного возраста до 25 лет. Среди прочего он будет предусматривать:

блокирование банковских счетов уклонистов и запрет управлять транспортным средством. решение будет принимать суд;

военнообязанные мужчины обязаны носить военный документ;

все люди с инвалидностью получают отсрочку;

создание “электронного кабинета” военнослужащего;

всем военнообязанным в течение 60 дней после вступления закона в силу необходимо в обязательном порядке обновить данные в ТЦК;

двухлетняя отсрочка для тех кто прослужил 36 месяцев;

добровольцы будут иметь 2 месяца отсрочки для решения личных проблем.

И это лишь часть нововведений, однако все ли пункты поддержат народные депутаты пока неизвестно.