Не 40, і навіть не 25 років: генерал назвав ідеальний вік для мобілізації 

В Україні майже два роки триває повномасштабна війна та запроваджено воєнний стан. Чинне законодавство дозволяє продовжувати мобілізаційні заходи в України, але все частіше звучать пропозиції зменшити призовник вік. Генерал-майор запасу Збройних сил України Сергій Кривонос висловився щодо ідеального віку бійця ЗСУ.

Непопулярна пропозиція

Сергій Кривонос пропонує зменшити призовний вік, адже за його словами найкраща фізична підготовка в воїнів віком від 18 до 25 років.

Генерал наполягає на тому, що президент України Володимир Зеленський повинен ухвалити рішення про пониження призовного віку, оскільки найкращі саме молоді воїни — у віці від 18 до 25 років.

Кривонос наголошує, що зважаючи на його 30-річний досвід служби в ССО (сили спеціальних операцій) все населення України має бути готовим захищати власну домівку. Він підкреслює, що потрібно реально дивитися на ситуацію, якщо ми хочемо вижити як держава.

За його словами зараз середній вік військових від 38 до 50 років. Але спроможність переносити значні фізичні навантаження в 40-річного набагато менші, ніж в молодого бійця.

Що відомо про новий мобілізаційний закон

А тим часом нардепи готуються розглянути новий законопроєкт про мобілізацію. Наразі в ньому йдеться про зниження призовного віку до 25 років. Серед іншого він передбачатиме:

блокування банківських рахунків ухилянтів та заборону керувати транспортним засобом, рішення прийматиме суд;

військовозобов’язані чоловіки зобов’язані носити військовий документ;

усі люди з інвалідністю отримують відстрочку;

створення “електронного кабінету” військовослужбовця;

всім військовозобов’язаним протягом 60 днів після набуття законом чинності необхідно в обов’язковому порядку оновити дані в ТЦК;

дворічна відстрочка для тих хто прослужив 36 місяців;

добровольці матимуть 2 місяці відстрочки для вирішення особистих проблем.

І це лише частина нововведень, однак чи всі пункти підтримають народні депутати поки невідомо.