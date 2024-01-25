2024 год принесет им 7 лет счастья: астролог рассказала, кому следует ждать кардинальных изменений

Астролог Василиса Володина рассказала, что люди, которые родились в определенные годы, столкнутся в 2024 году с кардинальными изменениями. Их жизнь перевернется с ног на голову. Речь идет о тех, кто родился в день 1961 года, а также тех, кто появился на свет ночью 1992 года.

С чем это связано

По словам астролога, все дело в том, что у этих людей изменится хронократор – планета, которая управляет их временем. В ближайшие семь лет на жизнь этих людей будет влиять планета Марс. Эта воинственная планета лишит покоя тех, кто будет под ее опекой.

Василиса Володина объяснила это в своем телеграм-канале. По ее словам период Марса требует борьбы за жизнь. Пассивно переждать этот период не получится. Все трудности нужно будет решать и тратить на это немало энергии. А еще, придется научиться контролировать свою физическую энергию, которой будет в избытке.

Если вы раньше не занимались спортом, то сейчас самое время найти подходящий вид деятельности. Учитесь сбрасывать остаток напряжения, чтобы период Марса не навлек на вас серьезных проблем и даже заболеваний.

Также астролог дала несколько предостережений. Они могут помочь пережить сложные периоды, которые подготовил период влияния Марса. Поэтому особенно внимательными следует быть тем, кто:

родился днем с января по май, а также в августе и сентябре 1961 года, им следует следить за состоянием здоровья и больше времени уделять физической активности;

лицам, появившимся на свет ночью в конце июня, июле и с сентября по декабрь 1992 года предстоят сложные испытания;

людям, родившимся под светом дня в декабре 1961 года и тем, кто появился под покровом ночи с января по май 1992 года следует готовиться к невиданному ранее успеху.