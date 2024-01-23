Vodafone позволит абонентам раз в неделю бесплатно подключать любые услуги: как подключить 

Украинские мобильные операторы “заманивают” новых клиентов различными акциями и выгодными предложениями. На этот раз абонентам Vodafone предлагают бесплатно подключать услуги. Об этом говорится в смс-сообщении, которое компаниям рассылают украинцам.

Детали

В сообщении говорится о том, что абонентам позволят пользоваться бесплатной услугой “День без забот”. Абонентам в сутки предоставят:

5 Гб интернета;

безлимит в сети;

30 минут на других операторов.

Заказать услуги можно в My Vodafone – раз в 7 дней. Загружайте приложение и подключайте услугу в разделе Мои услуги – Доступные услуги.

Какие еще услуги предлагают в Водафон

Летом прошлого года компания Vodafone сообщила о запуске своего гигабитного домашнего интернета GigabitNet, который будет работать по технологии GPON. С тех пор компания Vega, ответственная за услуги домашнего интернета в группе компаний, активно работает над расширением и улучшением услуг.

В течение прошлого года, Водафон расширила сеть GPON в 3 125 многоквартирных домах. Поэтому теперь обеспечила подключение более 411 тысяч домохозяйств в таких городах, как Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Черноморск, Вишневое, Запорожье и Львов. В декабре 2023 года началось строительство сети в Николаеве и Ивано-Франковске.

Поэтому сейчас общее количество домов, где доступен домашний интернет Vodafone GigabitNet достигла 5 570. Домашний интернет от Vodafone получили 782 тысячи домохозяйств.

Что предлагают в Лайфсел

В Лайфсел отметили, что любой абонент может разместить ГБ или минуты на доске помощи, а Lifecell удвоят оказанную помощь.

Для помощи другим клиентам нужно:

Перейти по ссылке https://bit.ly/3u0gyQu или набрать *898#.

Нажать “Помочь”.

Выбрать пакет услуг и оплатить его с мобильного счета или с помощью банковской карты.

Если же вам нужна помощь, то действовать нужно так:

Перейти по ссылке https://bit.ly/3u0gyQu или наберите *898#.

Нажать “Получить помощь”.

Выбрать один из доступных пакетов помощи. Стоимость разового подключения помощи составляет символическую 1 копейку.